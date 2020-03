Absatzzahlen d. Goldmünze American Eagle im Februar 2020

Vor kurzem veröffentlichte die US-amerikanische Prägestätte, die U.S. Mint , die aktuellsten Verkaufszahlen der " American Eagl e"-Anlagemünze in Gold per Ende Februar 2020. Laut den Angaben ging die Anzahl verkaufter Münzen verglichen mit dem vorherigen Monat zurück.Im zweiten Monat des Jahres verkaufte man 27.500 Stück der American-Eagle-Goldmünzen. Im Januar waren es noch 34.000 Stück. Insgesamt ergab sich also ein Minus von 7.500 Stück oder 19,12%. Verglichen mit Februar 2019 verzeichnete man hingegen ein kleines Plus um 500 Stück.Im Februar 2020 verkaufte man zudem 3.500 1-Unzen-Münzen; 7.500 Stück weniger als im Februar 2019.Im Januar 2020 verkaufte man noch 19.500 1-Unzen-Münzen, was im Vergleich ein Minus von 16.000 Stück darstellt.© Redaktion GoldSeiten.de