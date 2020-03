Goldproduktion Australiens erreicht neuen Rekord!

Wie MiningJournal berichtet, erreichte die australische Goldproduktion im Dezemberquartal 2019 einen neuen Rekord von 85 Tonnen des gelben Metalls. Der letzte Höchstwert war im Juniquartal 2019 mit 82 Tonnen erzielt worden.Auch der Gesamtjahresausstoß verzeichnete mit 325 Tonnen eine neuen Rekord und erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr damit um 8 Tonnen.Das Cadia-Projekt von Newcrest Mining in New South Wales war 2019 der größte Goldproduzent des Landes und lieferte 871.246 Unzen, an zweiter Stelle folgt die Boddington-Mine von Newmont in Western Australia mit einer Produktion von 703.000 Unzen.© Redaktion GoldSeiten.de