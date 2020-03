Goldman Sachs: Gold ist "immun" gegen Coronavirus

Während der Coronavirus-Ausbruch weiterhin die Weltmärkte unter Druck setzt, so meint Goldman Sachs laut CNBC , dass es eine sichere Assetklasse gebe: Gold. "Obwohl ein Großteil des aktuellen Umfeldes unklar bleibt, so ist zumindest eine Sache sicher: Gold, das - anders als Menschen und unsere Volkswirtschaften - immun gegenüber dem Virus ist", erklärte Rohstoffstratege von Goldman Sachs Jeff Currie.Während Gold zwar als sicherer Hafen angesehen wird, da es typischerweise seinen Wert in Zeiten der Volatilität beibehält, so reduzierten die Investoren ihre Investitionen in Gold dennoch. Currie betont hingegen, dass es die "Währung letzter Instanz" sei und "es umgeht die Sorgen, dass Papierwährungen ein Übertragungsmittel für den Virus darstellen könnten.""Somit hat Gold andere sichere Häfen wie den japanischen Yen oder den Schweizer Franken übertroffen. Das ist ein Trend, der sich solange fortsetzen wird, wie die Unsicherheit bezüglich der Auswirkungen von COVID-19 erhalten bleiben", fügte er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de