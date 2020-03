Gold bereit für massive Aufwärtsbewegung

Unser Rechercheteam glaubt, dass die kürzliche Abwärtspreisentwicklung in Gold und Silber auf ein vergangenes Preismuster hindeuten, das wir bei Gold während der Rally von 2007 bis 2012 beobachten konnten. Während fast jeder Edelmetallrally (Gold) gab es eine Vielzahl mittelstarker bis starker Preiskorrekturen, die innerhalb dieser längeren Rally stattfanden. Die aktuelle Abwärtsbewegung ist recht gering im Vergleich zur historischen Preisrotation in Gold und bereitet möglicherweise eine Rally mit massivem Aufwärtspotenzial auf Niveaus über 2.100 Dollar je Unze vor.Dieser untere Chart hebt die Abwärtspreisrotation hervor, die knapp vor und während des Zusammenbruchs des US-amerikanischen Aktienmarktes Ende 2008 und 2009 stattfand. Beachten Sie, wie Gold fast um 28% einbrach, als die extreme Marktschwäche am US-Aktienmarkt offensichtlich wurde. Beobachten Sie dann, wie Gold von 730 Dollar im Rahmen mehrerer Aufwärtsbewegungen bei knapp 1.900 Dollar eine Spitze bildete - weit über 110%. Könnten die Vorbereitungen für ein ähnliches Ereignis im Jahr 2020 bereits im Gange sein?Dieser aktuelle Goldchart hebt ein ähnliches Preismuster der Zeit hervor, als Gold während des Abschwungs des US-Aktienmarktes zwischen Oktober 2018 und Dezember 2018 einbrach. Daraufhin stieg Gold nahe vorheriger Spitzenniveaus (nahe 1.380 Dollar) und dann noch weiter auf 1.540 Dollar. Wir glauben, dass die aktuelle Abwärtspreisrotation derjenigen Preisrotation ähnelt, die im August/September 2010 stattfand - kurz bevor Gold von 1.050 auf 1.890 Dollar (+85%) stieg. Wenn eine ähnliche Rally von den aktuellen 1.587 Dollar stattfinden würde, dann läge der Spitzenpreis für Gold vielleicht nahe 2.935 Dollar.Dieser letzte Chart hebt das echte Potenzial für eine Silberrally basierend auf den historischen Niveaus des Gold-Silber-Verhältnisses hervor. In der Geschichte gab es seit 1990 keinen Zeitpunkt mehr, an dem das Gold-Silber-Verhältnis so hoch war (93,9). Historisch betrachtet befinden sich die typischen Niveaus näher bei 74~76. Wenn Gold über 2.100 Dollar steigt und sich das Gold-Silber-Verhältnis auf das historische Niveau bei 74 bis 76 zurückzieht, dann wird Silber wahrscheinlich auf über 40 bis 50 Dollar je Unze steigen. Sollte Gold auf unsere prognostizierte Spitze bei 2.935 Dollar steigen und sich das Verhältnis umkehren, dann könnte Silber weit über 65 Dollar je Unze steigen.Diese Abwärtsbewegung in sowohl Gold als auch Silber bietet eine unglaubliche Gelegenheit für erfahrene Trader. Verpassen Sie nicht diese Chance, eine Edelmetallpositionierung nahe dieser Niveaus zu ergattern - bevor die echte Rally beginnt.© Chris VermeulenDieser Artikel wurde am 02. März 2020 auf www.thetechnicaltraders.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.