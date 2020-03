Gold liefert Comeback

Nachdem es letzte Woche einen Selloff zu verzeichnen hatte, der vom Coronavirus angetrieben wurde, ist Gold nun darauf aus, seine Legitimation als sicherer Hafen zu erneuern, so berichtet Bloomberg . "Die Fundamentaldaten des Goldes bleiben überwältigend stark und etwaige kurzfristige Preiskorrekturen sind im Großen und Ganzen nicht signifikant", so erklärte Gavin Wendt von MineLife Pty.Der Rückzug des Goldes sei nicht annähernd so schlimm gewesen, wie die Niederlage, die die Aktienmärkte zu verkraften hatten, meinte er. Es könne also argumentiert werden, dass Gold seine Herausforderung als sicherer Hafen gemeistert habe.Investoren bewerten die Goldprognose, während zeitgleich Anzeichen bestehen, dass die Federal Reserve den anderen Zentralbanken nachfolgen wird und die Geldpolitik lockert. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir nun koordiniertere Handlungen von den Zentralbanken der Welt erwarten können", erklärte Naeem Aslam von Ava Trade diesbezüglich.© Redaktion GoldSeiten.de