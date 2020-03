Schwergewicht: Royal Canadian Mint stellt bisher größte Maple-Leaf-Goldmünze vor

Die Royal Canadian Mint hat einer aktuellen Pressemeldung zufolge die bisher größte Maple-Leaf-Goldmünze produziert. In der Prägestätte in Ottawa wurde demnach eine 10 Kilogramm schwere Hochreliefmünze aus 99,999% reinem Gold erschaffen. Das Design mit dem Ahornblatt entspricht dem der kleineren 99,999-Maple-Leafs . Es zeigt in der Mitte der Münze das von Walter Ott entworfene Zucker-Ahornblatt in mattem Finish, umgeben ist dieses von strahlenartigen Linien. Weiterhin ist das Sicherheitszeichen in Form eines kleinen Ahornblattes zu sehen.Auf der Umseite findet sich wie üblich das 2003 von Susanna Blunt entworfene Bildnis der englischen Königin Elisabeth II.Insgesamt bietet die Prägestätte nur 10 Stück dieser Schwergewichte an. Der Preis ergibt sich aus einer Kombination aus dem Goldmarktkurs zum Zeitpunkt des Kaufs sowie einer Prämie für die Herstellung und die sehr geringen Auflage."Wir sind stolz darauf, eine 10 Kilogramm schwere 99,999%-Sammleredition der Maple-Leaf-Goldmünze als exklusives Zeichen für eine der am meisten bewunderten und begehrten Goldmünzen der Welt geschaffen zu haben," erklärte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint.Ausgestellt wird eine der Münzen aktuell auf der PDAC in Toronto.© Redaktion GoldSeiten.de