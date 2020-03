Wie wir die Gold-Niederlage hätten vorhersehen können

Gold erlitt am Freitagnachmittag eine außerordentlich brutale Niederlage, die bereits von einem ähnlich heftigen Rückgang der Edelmetallaktien am Donnerstag prophezeit wurde. Bis zu dieser Entwicklung hatte sich Gold gut entwickelt und sah aus, als würde es als sicherer Hafen fungieren; im Gegensatz zu dem, was 2008 passierte.Doch ungeachtet der Tatsache, dass diese heftige Umkehr zweifelsohne das Produkt eines Täuschungsmanövers auf dem Papiermarkt ist, stellt dies kein gutes Zeichen dar. Es deutet darauf hin, dass Investoren, während sich der große Bärenmarkt am Aktienmarkt entfaltet, nach demselben Drehbuch agieren werden und angesichts von Liquiditätsproblemen und Margin Calls "das Baby mit dem Badewasser ausschütten werden." Dabei wird, wie in vergangenen Krisen, wieder alles über Bord geworfen werfen. Angesichts der gedankenlosen Flucht hin zu essentiell wertlosen Staatsanleihen haben wir bereits Beweise dafür sammeln können.Lag mein letztes Update falsch? Ja, das tat es. Hätten wir diese Niederlage kommen sehen können? Ja, das hätten wir. Der Schlüssel dazu lag in den CoTs-Daten, wie wir später sehen werden. Warum haben wir das also nicht vorhergesehen? Ein Grund dafür war die Tatsache, dass sich aufgrund der QE inflationärer Druck aufbaute, der Gold eigentlich zum sicheren Hafen "der ersten Wahl" hätte machen sollen, doch in einem ausgemachten Panik-Szenario wie in der letzten Woche werden diese Überlegungen durch willkürliche Massenliquidierung von Investoren zerquetscht.Die CoTs-Daten befanden sich lange Zeit auf sehr hohen Niveaus und dies hielt Gold bis zur letzten Woche nicht auf. Doch um mir gegenüber fair zu bleiben, so prognostizierte ich den Crash. Fälschlicherweise nahm ich jedoch an, dass Gold und Silber diesen Niedergang überstehen würden. Nun befassen wir uns mit dieser deutlichen Entwicklung in den Charts, um festzustellen, was das für die Zukunft bedeutet.Im 6-Monatschart für Gold können wir sehen, dass das Edelmetall bis Samstagmorgen in Ordnung war und dann plötzlich einbrach; ein Rückgang um 75,80 Dollar. Vor diesem plötzlichen Einbruch war es überkauft und sah aus, als würde es konsolidieren, um diesen Zustand hinter sich zu lassen. Doch letztlich führte der Schmerz, der an anderer Stelle gefühlt wurde, zu einer Verkaufslawine, die es zum Absturz brachte.Es gab einige Anzeichen dafür, dass sich Probleme im Volumenmuster anbahnten, da vor dem Einbruch einige Tage rückläufigen Volumens verzeichnet wurden. Der Rückgang brachte es unter seine 34- und 50-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitte. Diese Art massive Niederlage, die den Goldpreis zu seinem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt brachte, wird als klarer "Schuss vor den Bug" gewertet und bedeutet große Schwierigkeiten.Es soll ein Zeichen dafür sein, dass der aufkeimende Goldbullenmarkt fehlschlägt. Ohne den Coronavirus wäre das wahrscheinlich erst später der Fall, doch damit müssen wir leben. Es wird also als Zeichen gewertet, dass Gold- und Edelmetallsektor allgemein ebenfalls nach unten gedrückt werden - zumindest während der anfänglichen Panikphase des allgemeinen Bärenmarktes.Beachten Sie jedoch, dass es aufgrund der Reversal-Kerze des allgemeinen Aktienmarktcharts sowie der Tatsache, dass Gold seinen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt in einem kurzfristig überverkauften Zustand erreicht, wahrscheinlich ist, dass es zu einer eingeschränkten Erholungsrally kommt, bevor sich das Edelmetall umkehrt und erneut fällt - wie im Chart gezeigt. Das ist ein Szenario, das als recht wahrscheinlich angesehen wird.Das Bild, das vom 2-Jahreschart dargestellt wird, sieht ausgesprochen bullisch aus; bis zum Einbruch am Freitag, der vollkommen untypisch war und deshalb als Umkehrzeichen angesehen wird. Da Gold an einem Tag zu einem Bereich deutlicher Unterstützung zurückgegangen ist, können wir kurzfristig etwas stotternde Erholung erwarten oder eine Konsolidierung, bevor dessen Rückgang weitergeht.