Gold vs. Silber

[Dies ist ein Auszug aus einem Artikel, der ursprünglich vor etwa einem Monat auf www.tsi-blog.com veröffentlicht wurde.]Im letzten Juli lag das Gold-Silber-Verhältnis innerhalb von 10% seines 50-Jahreshoch, das es 1991 erreichte, und innerhalb von 15% seines Jahrhunderthochs, das es Anfang der 1940er Jahre erreichte. Der folgende Monatschart von goldchartsrus.com zeigt, dass das Verhältnis auf einer monatlichen Schlussbasis ein neues Jahrzehnthoch verzeichnete und sich nun innerhalb von 10% eines 300-Jahreshochs befindet. Das bedeutet, dass Silber noch nie so billig gegenüber Gold war wie heute.Eine Möglichkeit, den Chart des Gold-Silber-Verhältnisses zu interpretieren, ist die Feststellung, dass Silber gegenüber Gold großes Aufwärtspotenzial besitzt. Ich denke, dass diese Interpretation korrekt ist, doch es besteht eine realistische Chance, dass das Verhältnis ein neues Jahrhunderthoch (tatsächlich ein neues Rekordhoch) verzeichnen wird, bevor Silber seinen großen Aufwärtstrend gegenüber Gold beginnt.Das ist nicht mein bevorzugtes Szenario, doch ein neues Rekordhoch des Gold-Silber-Verhältnisses könnte aufgrund der großen Deflationsangst innerhalb der nächsten 12 Monate stattfinden. Meine aktuelle Erwartung ist es, dass es den Großteil des Jahres US-Dollarschwäche sowie Anzeichen zunehmender "Inflation" geben wird. Das ist ein finanzielles/wirtschaftliches Umfeld, das Silber Gold bevorzugen und den Weg für etwas Mean Reversion im Gold-Silber-Verhältnis ebnen würde.Doch sollte die Aktienmarktblase platzen, dann würde das wirtschaftliche Vertrauen wahrscheinlich einbrechen; es würde eine panische Flucht zur "Liquidität" stattfinden. Für die allgemeine Öffentlichkeit würde dies einen Aufbau an Barmitteln umfassen, während viele große Investoren Staatsanleihen und Gold kaufen würden.Silber würde letztlich von der Stärke des Goldmarktes profitieren, doch der Silbermarkt ist nicht groß und liquide genug, um Investoren zu akkommodieren, die es eilig haben, ein sicheres Zuhause für ihre Milliarden Dollar Reichtum zu finden. Deswegen könnte das Gold-Silber-Verhältnis in einem derartigen Szenario anfänglich stark steigen.Das oben beschriebene Szenario würde bei der Fed Panik auslösen und letztlich zur Einführung des bisher aggressivsten Assetmonetisierungsprogramm überhaupt führen. Und das wäre der Punkt, an dem Silber wahrscheinlich einen gewaltige Aufholjagd starten würde.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 2. März 2020 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.