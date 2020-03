Maple Gold Mines erhält 400.000 $ Steuerrückzahlungen und plant zusätzliche Studie über künstliche Intelligenz

Montrea,l 2. März 2020 - Maple Gold Mines Ltd. "Maple Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Notice of Assessment von Revenue Quebec ("RQ") über $399.966 an Steuerrückerstattungen in Bezug auf die qualifizierten Explorationsausgaben für 2018 erhalten hat. Das Unternehmen hat die erste Rate von 325.644 Dollar von RQ erhalten und erwartet den Restbetrag in den kommenden Wochen.Maple Gold plant auch zusätzliche Arbeiten zur künstlichen Intelligenz ("KI"), um eine frühere KI-Studie, die 2008 im Rahmen des Douay-Projekts abgeschlossen wurde, zu aktualisieren und zu erweitern. Maple Gold hat im Laufe der letzten 18 Monate bedeutende Fortschritte bei seinen internen Modellierungsbemühungen erzielt und ein neues 3D-Modell geliefert, das wesentlich mehr Daten als noch vor einem Jahrzehnt sowie aktualisierte geologische und strukturelle Interpretationen enthält.Die Studie von 2008 wurde von Diagnos Inc. abgeschlossen und umfasste eine Fläche von etwa 50 km², die sich über das heutige Ressourcengebiet hinaus um etwa 7 km nach Nordwesten erstreckt, ohne jedoch die 531 und die Hauptzonen abzudecken. Der verwendete Datensatz umfasste 67.836 Proben aus 505 Bohrlöchern sowie geophysikalische, lithologische, geochemische und Alterungsdaten, wobei insgesamt 21 Variablen berücksichtigt wurden. Maple Gold importierte eine der daraus resultierenden Prospektivitätskarten in die GIS-Kompilation des Unternehmens, um die in dieser Arbeit definierten Gebiete mit höherem Potenzial mit denen zu vergleichen, die mit der traditionellen Datenschichtung im GIS umrissen wurden. Die Ergebnisse dieser Übung waren ziemlich überzeugend, wobei die historischen KI-Arbeiten das Potenzial für zusätzliche Mineralisierungszonen innerhalb und jenseits der heutigen Zone Nika und noch stärkere Hinweise aus der Vorhersagemodellierung für eine hochgradige Goldmineralisierung jenseits der aktuellen konzeptuellen Gruben, vor allem im NW der Zone NW, bestätigten und auch ein großes, im Wesentlichen nicht gebohrtes Ziel südlich der Zone Porphyr skizzierten (siehe schraffiertes Gebiet in Abbildung 1 unten).Der VP von Maple Gold, Exploration, Fred Speidel, kommentierte dies: "Wir betrachten diese numerischen Ansätze zur Zieldefinition als eine weitere wertvolle Informationsebene, die, wenn sie durch die wichtigsten zugrunde liegenden Datensätze und den Input von Geologen angemessen unterstützt werden, das Potenzial hat, die Zielführung von Bohrungen weiter zu optimieren. Die vorherige Studie deckte weder die 531 noch die Hauptzonen oder deren Erweiterungen ab, daher sind wir bestrebt, diese Arbeit dort zu aktualisieren und zu erweitern und ein weiteres Instrument in unsere Zielbemühungen einzubeziehen".Diese aktualisierte KI-Untersuchung wird es uns ermöglichen, leistungsstärkere Algorithmen als bisher anzuwenden, den Erfassungsbereich auf 531 und Hauptzonen zu erweitern, die für uns angesichts der jüngsten Bohrungen und geophysikalischen Ergebnisse dort von besonderem Interesse sind, und auch einige zusätzliche Konzepte einzubeziehen, die kürzlich vom derzeitigen Team entwickelt wurden. Darüber hinaus weist das Ziel South Porphyry, das sich mit dem zuvor definierten Ziel 531 SW überschneidet, nur zwei Bohrlöcher an seinem nördlichen Rand auf, wo signifikanter Syenit mit mehreren (schmalen) Goldabschnitten durchschnitten wurde. Wir planen, eine IP-Vermessung in diesem Gebiet durchzuführen, um die mögliche Verteilung der Sulfide vor den ersten Bohrtests zu bestimmen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50202/02032020_DE_MGMFINAL DE11.001.pngAbbildung 1: 2008 PM5 AI-Prospektivitätskarte von 2008, mit 2019 RPA-Konzeptgruben, überlagert von historischen und geplanten 2020 Bohrkragen. Man beachte drei große KI-Ziele, wobei insbesondere Porphyr Süd nur sehr wenige Bohrungen aufweist.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc, P. Geo., Vice-President Exploration, von Maple Gold, überprüft und vorbereitet. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß den Normen des National Instrument 43-101 zur Offenlegung von Mineralprojekten. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung offengelegten Explorationsinformationen durch seine direkte Beteiligung an der Arbeit überprüft. Klicken Sie auf den folgenden Link, um die QA-QC-Standards und -Protokolle des Unternehmens einzusehen: http://maplegoldmines.com/index.php/en/projects/qa-qc-qp-statement. Maple Gold Mines Ltd. ist ein fortgeschrittenes Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Definition eines Goldprojekts im Distriktmaßstab in einer der weltweit führenden Bergbauländer konzentriert. Das ~355 km² große Goldprojekt Douay des Unternehmens befindet sich entlang der Deformationszone Casa Berardi (55 km Streichlänge) innerhalb des produktiven Abitibi-Grünstein-Gürtels im Norden von Quebec, Kanada. Das Projekt profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur und verfügt über eine etablierte Goldressource, die in mehrere Richtungen offen bleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.maplegoldmines.comIM NAMEN DER Maple Gold Mines Ltd."Matthew Hornor"B. Matthew Hornor, Präsident und CEOHerr Joness Lang, VP, UnternehmensentwicklungZelle: 778.686.6836E-Mail: jlang@maplegoldmines.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERENDER DIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNIMMT DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.Vorausschauende Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "vorausblickende Informationen" und "vorausblickende Aussagen" (gemeinsam als "vorausblickende Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung in Kanada, einschließlich Aussagen über das aussichtsreiche Mineralisierungspotenzial der Porphyr-Zone, das Potenzial für eine bedeutende Mineralisierung aus anderen Bohrungen des erwähnten Bohrprogramms und den Abschluss des Bohrprogramms. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Ungewissheiten und der besten Einschätzung des Managements über zukünftige Ereignisse. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über den Zeitpunkt und den Abschluss der Privatplatzierung. Bei der Verwendung von Wörtern wie "antizipieren", "werden", "beabsichtigen" und ähnlichen Ausdrücken sollen hier zukunftsgerichtete Aussagen identifiziert werden.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen, die das Management zum Zeitpunkt ihrer Abgabe für vernünftig hielt, oder in bestimmten Fällen auf Gutachten Dritter. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich unsere tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Für eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, wenden Sie sich bitte an Maple Gold Mines Ltd. Die Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden sind unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com verfügbar. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.