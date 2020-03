Regierungserklärung Coronavirus: Exportverbot für Schutzausrüstung

Der aus Innen- und Gesundheitsministerium bestehende Krisenstab der Bundesregierung beschloss heute laut Angaben der Regierung neue Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. Somit wurde eine außerordentliche Dringlichkeit für die Beschaffung von medizinischer Schutzausrüstung festgestellt; das Gesundheitsministerium beschafft diese zentral für Arztpraxen, Krankenhäuser und Bundesbehörden.Außerdem veröffentlichte man eine Anordnung des Wirtschaftsministeriums, dass der Export von medizinischer Schutzausrüstung - was Atemmasken, Handschuhe, Schutzanzüge, etc. - ins Ausland nun verboten sei. Ausnahmen seien nur unter engen Voraussetzungen möglich. Zudem sprach der Krisenstab die Empfehlung aus, dass Deutsche im europäischen Ausland, die sich gemäß lokaler Behörden in Quarantäne begeben müssen, diese zu Ende führen sollten.Während seiner Regierungserklärung am 4. März erklärte der Gesundheitsminister Jens Spahn, dass die allgemeine Öffentlichkeit keine spezielle Notwendigkeit für Schutzausrüstung oder übermäßigen Gebrauch von Desinfektionsmitteln habe; dies sei grundlegend wichtiger für die Pflegekräfte.Des Weiteren erwähnte er allgemeine Maßnahmen gegen Krankheitsprävention, was unter anderem das regelmäßige Händewaschen und das Husten in die Armbeuge beinhaltete.Außerdem würde die Coronavirus-Epidemie auch die Frage aufwerfen, ob es in derartigen Krisenzeiten gut sei, von einem einzigen Land - in diesem Fall China - abhängig zu sein. Denn sollte die Wirtschaft dort komplett stillstehen, so hätte dies weitreichende Auswirkungen für Deutschland. Allgemein ruft er die Bevölkerung angesichts der Situation jedoch zur Besonnenheit auf.© Redaktion GoldSeiten.de