Sibanye-Stillwater: Insiderhandel Management und Direktorium

Name NJ-Froneman

Position Geschäftsführer

Unternehmen Sibanye Stillwater Ltd.

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von

Performance-Aktien zur Deckung der

damit verbundenen

Steuerschuld



Datum der Transaktion 2. März 2020

Anzahl der Aktien 242 155

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - R32.2250

Hoch - R34.4000

Verkaufspreis - R33.0537

Gesamtwert R8 004 118,72

Sperrfrist Die Performance-Aktien werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

erworben.



Name NJ-Froneman

Position Geschäftsführer

Unternehmen Sibanye Stillwater Ltd.

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Einbehaltung der am 1. März 2017

zugeteilten

Leistungsaktien



Datum der Transaktion 2. März 2020

Anzahl der Aktien 278 610

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - R32.2250

Hoch - R34.4000

Verkaufspreis - R33.0537

Gesamtwert R9 209 091,357

Sperrfrist Die Performance-Aktien werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

erworben.

Name : Neal-Froneman

Position : Geschäftsführer

Unternehmen : Sibanye Stillwater Ltd.

Datum der Transaktion : 2. März 2020

Ablaufdatum des Halsbandes : 8. Oktober 2020

Klasse von Wertpapieren : Stammaktien

Art der Transaktion : Außerbörslicher Kauf von

Kaufoptionen über

2.976.548

Sibanye-Stillwater-Aktien



mit einem Ausübungspreis

von R33,35 und mit

Fälligkeit am 8.



Oktober 2020

Art des Interesses : Direkt vorteilhaft



Name C-Keyter

Position Finanzchef

Unternehmen Sibanye Stillwater Ltd.

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von Performance-Aktien

zur Deckung der damit verbundenen

Steuerschuld



Datum der Transaktion 2. März 2020

Anzahl der Aktien 150 756

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - R32.2250

Hoch - R34.4000

Verkaufspreis - R33.0537

Gesamtwert R4 983 043,60

Sperrfrist Die Performance-Aktien werden am dritten

Jahrestag des Zuteilungsdatums

erworben.



Name C-Keyter

Position Finanzchef

Unternehmen Sibanye Stillwater Ltd.

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Einbehaltung der am 1. März 2017

zugeteilten

Leistungsaktien



Datum der Transaktion 2. März 2020

Anzahl der Aktien 173 451

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - R32.2250

Hoch - R34.4000

Verkaufspreis - R33.0537

Gesamtwert R5 733 197,32

Sperrfrist Die Performance-Aktien werden am dritten

Jahrestag des Zuteilungsdatums

erworben.

Name RA Stewart

Position Exekutivdirektor der Stillwater Mining

Company und EVP:

Geschäftsentwicklung



Unternehmen Sibanye Stillwater Ltd.

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von

Performance-Aktien zur Deckung der

damit verbundenen

Steuerschuld



Datum der Transaktion 2. März 2020

Anzahl der Aktien 115 211

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - R32.2250

Hoch - R34.4000

Verkaufspreis - R33.0537

Gesamtwert R3 808 149,83

Sperrfrist Die Performance-Aktien werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

erworben.



Name RA Stewart

Position Exekutivdirektor der Stillwater Mining

Company und EVP:

Geschäftsentwicklung



Unternehmen Sibanye Stillwater Ltd.

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Einbehaltung der am 1. März 2017

zugeteilten

Leistungsaktien



Datum der Transaktion 2. März 2020

Anzahl der Aktien 132 556

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - R32.2250

Hoch - R34.4000

Verkaufspreis - R33.0537

Gesamtwert R4 381 466,26

Sperrfrist Die Performance-Aktien werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

erworben.

Name JD Mostert

Position EVP: Organisatorische Wirksamkeit

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Beim Marktverkauf der am 1. März 2017

zugeteilten

Performance-Aktien



Datum der Transaktion 2. März 2020

Anzahl der Aktien 184 959

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - R32.2250

Hoch - R34.4000

Verkaufspreis - R33.0537

Gesamtwert R6 113 579,30

Sperrfrist Die Performance-Aktien werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

erworben.



Name H Dikgale

Position EVP: Recht und Compliance

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von

Performance-Aktien zur Deckung der

damit verbundenen

Steuerschuld



Datum der Transaktion 2. März 2020

Anzahl der Aktien 85 844

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - R32.2250

Hoch - R34.4000

Verkaufspreis - R33.0537

Gesamtwert R2 837 461,82

Sperrfrist Die Performance-Aktien werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

erworben.





Name H Dikgale

Position EVP: Recht und Compliance

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Einbehaltung der am 1. März 2017

zugeteilten

Leistungsaktien



Datum der Transaktion 2. März 2020

Anzahl der Aktien 98 768

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - R32.2250

Hoch - R34.4000

Verkaufspreis - R33.0537

Gesamtwert R3 264 647,84

Sperrfrist Die Performance-Aktien werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

erworben.





Name S Bessit

Position EVP: SA Gold Operationen

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von

Performance-Aktien zur Deckung der

damit verbundenen

Steuerschuld



Datum der Transaktion 2. März 2020

Anzahl der Aktien 80 879

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - R32.2250

Hoch - R34.4000

Verkaufspreis - R33.0537

Gesamtwert R2 673 350,20

Sperrfrist Die Performance-Aktien werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

erworben.



Name S Bessit

Position EVP: SA Gold Operationen

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Einbehaltung der am 1. März 2017

zugeteilten

Leistungsaktien



Datum der Transaktion 2. März 2020

Anzahl der Aktien 93 055

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - R32.2250

Hoch - R34.4000

Verkaufspreis - R33.0537

Gesamtwert R3 075 812,05

Sperrfrist Die Performance-Aktien werden am

dritten Jahrestag des



Zuteilungsdatums erworben.



Name T Nkosi

Position EVP: Unternehmensangelegenheiten

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Beim Marktverkauf der am 1. September

2016 zugeteilten

Performance-Aktien



Datum der Transaktion 2. März 2020

Anzahl der Aktien 12 711

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - R32.2250

Hoch - R34.4000

Verkaufspreis - R33.0537

Gesamtwert R420 145,58

Sperrfrist Die Performance-Aktien werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

erworben.



Name T Nkosi

Position EVP: Unternehmensangelegenheiten

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von

Performance-Aktien zur Deckung der

damit verbundenen

Steuerschuld



Datum der Transaktion 2. März 2020

Anzahl der Aktien 76 915

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - R32.2250

Hoch - R34.4000

Verkaufspreis - R33.0537

Gesamtwert R2 542 325,34





Sperrfrist Die Performance-Aktien werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

erworben.





Name T Nkosi

Position EVP: Unternehmensangelegenheiten

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Einbehaltung der am 1. März 2017

zugeteilten

Leistungsaktien



Datum der Transaktion 2. März 2020

Anzahl der Aktien 88 494

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - R32.2250

Hoch - R34.4000

Verkaufspreis - R33.0537

Gesamtwert R2 925 054,13





Sperrfrist Die Performance-Aktien werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

erworben.



Name W Robinson

Position EVP: Gruppe Technisch

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von

Performance-Aktien zur Deckung der

damit verbundenen

Steuerschuld



Datum der Transaktion 2. März 2020

Anzahl der Aktien 96 511

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - R32.2250

Hoch - R34.4000

Verkaufspreis - R33.0537

Gesamtwert R3 190 045,64

Sperrfrist Die Performance-Aktien werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

erworben.



Name W Robinson

Position EVP: Gruppe Technisch

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Einbehaltung der am 1. März 2017

zugeteilten

Leistungsaktien



Datum der Transaktion 2. März 2020

Anzahl der Aktien 111 041

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - R32.2250

Hoch - R34.4000

Verkaufspreis - R33.0537

Gesamtwert R3 670 315,90

Sperrfrist Die Performance-Aktien werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

erworben.



Name R van Niekerk

Position EVP: SA Platin-Operationen

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Beim Marktverkauf der am 1. März 2017

zugeteilten

Performance-Aktien

Datum der Transaktion 2. März 2020

Anzahl der Aktien 243 325

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - R32.2250

Hoch - R34.4000

Verkaufspreis - R33.0537

Gesamtwert R8 042 791,55

Sperrfrist Die Performance-Aktien werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

erworben.

Name : Robert Van Niekerk

Position : EVP: SA Platin-Operationen

Unternehmen : Sibanye Stillwater Ltd.

Datum der Transaktion : 28. Februar 2020

Ablaufdatum des Halsbandes : 1. März 2021

Klasse von Wertpapieren : Stammaktien

Art der Transaktion : Außerbörsliche Collar-Verein

barung über 257 732

Stammaktien des

Unternehmens mit einem



Put-Ausübungspreis von

R30,00 und einem

Call-Ausübungspreis von

R39,00





Art des Interesses : Direkt vorteilhaft

Freigabe erhalten : Ja

Johannesburg, 4. März 2020: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW)informiert hiermit die Aktionäre in Übereinstimmung mit den Absätzen 3.63 bis 3.74 der JSE-Notierungsbedingungen für begrenzte Notierungen ("die Notierungsbedingungen") darüber, dass die Herren NJ Froneman und C Keyter, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer von Sibanye Stillwater Ltd. , Performance Shares, die am 1. März 2017 ("das Zuteilungsdatum") in Bezug auf den Aktienplan 2017 von Sibanye Stillwater Ltd. gewährt wurden, behalten und/oder verkauft haben. Die den Herren Froneman und Keyter zugeteilten Performance Shares wurden verkauft, um die damit verbundene Steuerschuld zu begleichen.Darüber hinaus hat Neal Froneman Kaufoptionen über 2.976.548 Sibanye-Stillwater-Aktien mit einem Ausübungspreis von 33,35 R gekauft, die am 8. Oktober 2020 auslaufen. Mit diesem neuen Handel, der mit einem Aufschlag durchgeführt wird, wird eine frühere Collar-Transaktion, die im Rahmen einer Finanzierungsvereinbarung durchgeführt wurde, auf eine Art und Weise zurückgekauft, dass die Struktur nicht mehr gedeckelt ist und nun den vollen Aufwärtswert des SSW-Aktienkurses beibehält.Im Hinblick auf Absatz 3.66 der Anforderungen für die Börsennotierung wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren erhalten.In Übereinstimmung mit den Paragraphen 3.63 bis 3.66 der Listings Requirements werden die Aktionäre ferner darauf hingewiesen, dass Dr. Richard Stewart, Executive Director der Stillwater Mining Company und ein vorgeschriebener leitender Angestellter des Unternehmens, Performance Shares, die am 1. März 2017 ("das Zuteilungsdatum") in Bezug auf den Sibanye Stillwater Ltd. Share Plan 2017 gewährt wurden, einbehalten und/oder verkauft hat. Die Performance Shares, die Herrn Stewart zugeteilt wurden, wurden verkauft, um die damit verbundene Steuerschuld zu begleichen.In Übereinstimmung mit den Paragraphen 3.63 bis 3.66 der Anforderungen für die Börsenzulassung werden die Aktionäre ferner darauf hingewiesen, dass die folgenden vorgeschriebenen Führungskräfte des Unternehmens Performance-Aktien, die am 1. September 2016 und am 1. März 2017 ("das Zuteilungsdatum") im Rahmen des Aktienplans 2017 von Sibanye Stillwater Ltd. gewährt wurden, behalten und/oder verkauft haben. Die zugeteilten Performance-Aktien wurden verkauft, um die damit verbundene Steuerschuld zu begleichen.Darüber hinaus ist Robert van Niekerk eine neue Finanzierungsstruktur eingegangen, bei der 257 732 der Stammaktien von Herrn van Niekerk verpfändet wurden und im Rahmen dieser Vereinbarung als Sicherheit für ein Wertpapierdarlehen in Höhe von R7,7 Millionen verwendet wurden.Im Hinblick auf Absatz 3.66 der Anforderungen für die Börsennotierung wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren erhalten.E-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames Wellsted, Leiter der Abteilung Investor Relations+27 (0) 83 453 4014Förderer: J.P. Morgan Equities South Africa (Proprietary) LimitedIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Die Informationen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, unter anderem, derer, die sich auf die Finanzlage der Sibanye-Stillwater Limited (firmierend als Sibanye-Stillwater) ("Sibanye-Stillwater" oder die "Gruppe"), Geschäftsstrategien, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil der Geschäftsleitung und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln.Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und in dieser Mitteilung enthalten sind, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden oft auch Wörter wie "wird", "Prognose", "Potenzial", "Schätzung", "erwarten" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen und im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden sollten, einschließlich derer, die in diesem Haftungsausschluss und im Integrierten Jahresbericht und Jahresfinanzbericht der Gruppe, die am 29. März 2019 veröffentlicht wurden, sowie im Jahresbericht der Gruppe auf Formular 20-F, der von Sibanye-Stillwater am 5. April 2019 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen. 001-35785), sowie das von Sibanye Stillwater Ltd. am 4. Oktober 2019 bei der Securities and Exchange Commission eingereichte Formular F-4 (SEC-Akte Nr. 333-234096) und alle Änderungen dazu. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf solche Aussagen nicht übermäßig zu verlassen.Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Sibanye-Stillwater erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, gehören unter anderem unsere zukünftigen Geschäftsaussichten, unsere Finanzlage, unsere Schuldenposition und unsere Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren, die geschäftlichen, politischen und sozialen Bedingungen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Südafrika, Simbabwe und anderswo, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen, unsere Fähigkeit, die Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu nutzen, unsere Fähigkeit, unsere Anleiheinstrumente (Hochzinsanleihen und Wandelanleihen) zu bedienen; Änderungen in den Annahmen, die der Schätzung der aktuellen Mineralreserven und Ressourcen von Sibanye-Stillwater zugrunde liegen; die Fähigkeit, die erwartete Effizienz und andere Kosteneinsparungen in Verbindung mit vergangenen, laufenden und zukünftigen Akquisitionen sowie bei bestehenden Betrieben zu erzielen; unsere Fähigkeit, eine stabile Produktion beim Blitz-Projekt zu erreichen; den Erfolg der Geschäftsstrategie von Sibanye-Stillwater; die Explorations- und Erschließungsaktivitäten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen an einen nachhaltigen Betrieb zu erfüllen; Veränderungen des Marktpreises für Gold, Platinmetalle und/oder Uran; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit Untergrund- und Oberflächengold, Platinmetallen und dem Uranbergbau; das Auftreten von Arbeitsunterbrechungen und Arbeitskampfmaßnahmen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen der einschlägigen Regierungsvorschriften, insbesondere der Umwelt-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und neue Gesetze, die sich auf Wasser, Bergbau, Mineralrechte und Unternehmenseigentum auswirken, einschließlich deren Auslegung, die Gegenstand von Streitigkeiten sein können; der Ausgang und die Folgen potenzieller oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren oder anderer Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsfragen; Stromunterbrechungen, Beschränkungen und Kostensteigerungen; Lieferkettenknappheit und Preiserhöhungen bei den Produktionsmitteln; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische Geldpolitiken; das Auftreten vorübergehender Minenunterbrechungen wegen Sicherheitsvorfällen und ungeplanter Wartung; die Fähigkeit, leitende Angestellte oder genügend technisch qualifizierte Mitarbeiter einzustellen und zu halten, sowie ihre Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung der historisch benachteiligten Südafrikaner in Führungspositionen zu erreichen; das Versagen der Informationstechnologie und der Kommunikationssysteme, die Angemessenheit des Versicherungsschutzes, soziale Unruhen, Krankheiten oder natürliche oder vom Menschen verursachte Katastrophen in informellen Siedlungen in der Nähe einiger Operationen von Sibanye-Stillwater sowie die Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und anderen ansteckenden Krankheiten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang).