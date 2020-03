Goldrally pausiert; Wall Street erhält Aufwind

Die Goldrally pausierte am Mittwoch, so berichtet Investing.com . Der Goldpreis stieg am Dienstag um etwa 3%, nachdem die Federal Reserve eine Notfallzinssenkung durchgeführt hatte. Sorgen darum, dass die Fälle von Coronavirus in den USA eine dreistellige Zahl überschreiten würden, trieben die Nachfrage nach sicheren Häfen an.Analysten hatten eigentlich erwartet, dass sich die Aufwärtsbewegung des gelben Edelmetalls fortsetzen würde. Stattdessen erfuhr jedoch die Wall Street Aufwind, nachdem ehemaliger Vizepräsident Joe Biden 14 US-Staaten während der Kandidatenwahl der Demokraten für sich gewinnen konnte. Viele Investoren seien besorgt darüber, dass eine Präsidentschaft von Bernie Sanders die Wall Street durcheinanderbringen könnte."Die Goldrally macht eine Pause, während die Wall Street zurück auf dem Weg nach oben ist", so meinte Ed Moya, Analyst bei OANDA. "Eines der größten Risiken der US-Aktienerholung war die Möglichkeit, dass Bernie Sanders - und all seine regulatorischen Androhungen von Technologie- und Gesundheitsreformen - die Präsidentschaft gewinnt. Doch die letzte Nacht zeigte, dass viele Demokraten gewillt sind, sich auf Biden zu verlassen."© Redaktion GoldSeiten.de