Aktienmarkt- & Virus-Breakdown - Wo ist der Boden?

Ende Februar war für diejenigen Trader brutal, die nicht auf einen Breakdown des US-Aktienmarktes vorbereitet waren. Der Preiseinbruch begann tatsächlich am 20. und 21. Februar. Die meisten Trader schenkten diesen geringen Abwärtspreisbewegungen im Technologiesektor und dem Finanzsektor wenig Aufmerksamkeit. Die anfängliche Abwärtsbewegung in wichtigen Sektoren warnte Trader vor, dass die Märkte begannen, sich von den durch gute Finanzzahlen angetrieben Rallys wegzubewegen, die zu den kürzlichen Spitzen beigetragen hatten.Zudem sorgten sich die Märkte auch um die Ausbreitung des Coronavirus nach Italien, dem Iran und in andere Gebiete, die keinen bekannten Kontakt mit dem Ursprung des Virus hatten. Offensichtlich musste es eine Art Kontaktvorgang gegeben haben, damit sich das Virus ausbreiten konnte - doch nun ist man darum besorgt, dass der Virus innerhalb verschiedener Gemeinden während der Inkubationszeit aktiv sein könnte und sich auf Menschen innerhalb eng besiedelter Städte ausbreiten könnte. Der Gedanke eines sogenannten "Super-Spreader"-Ereignisses könnte sehr real werden, wenn die Gemeinden nicht in der Lage sind, die Quellen dieser Übertragungen zu identifizieren und einzudämmen.Die Angst, die die Märkte in der letzten Woche heimsuchte, wurde mehrere Wochen durch Nachrichten und Spekulationen telegrafiert, dass China und Asien im ersten Quartal 2020 deutlich schwächere Wirtschaftsdaten zu verzeichnen haben würden. Jeder, der auch nur einen Funken gesunden Menschenverstand besitzt, sollte die wirtschaftlichen Komplikationen verstehen, die mit der Quarantäne von Millionen Menschen für mehr als 30+ Tage einhergehen und die Wirtschaftsaktivität in China zerstören würden. Selbst Umweltdaten (NASA) deuten an, dass die chinesische Wirtschaftsaktivität 2020 kollabiert ist.Es ist Zeit, dass erfahrene Trader und Investoren realisieren, dass eine deflationäre Rezession angesichts des Ausmaßes und der Größenordnung der Coronavirus-Ausbreitung sehr wahrscheinlich ist. Auch wenn die Zahlen im Vergleich zur gemeinen Grippe/Erkältung eher blass aussehen, so sind die wirtschaftlichen Konsequenzen deutlich schwerwiegender. Während sich der Virus in den Nahen Osten, nach Europa und Afrika (denken Sie an die Initiative Neue Seidenstraße) ausbreitet und es bereits Anzeichen dafür gibt, dass er sich in Teilen Südamerikas ausgebreitet hat, so muss man sich doch fragen, ob dieses Ereignis nicht unähnlich der Pest oder anderen pandemischen Ereignissen der Vergangenheit sein könnte.Als erfahrene Trader müssen wir versuchen, diesen Ereignissen immer einen Schritt voraus zu sein und versuchen, zu prognostizieren, wo Risiken und Möglichkeiten auftreten werden. Außerdem sollten wir daran arbeiten, unsere Assets zu schützen, während wir zeitgleich versuchen, innerhalb dieser Marktereignisse zu handeln. Was passiert, wenn dieses Ereignis zu einer verlängerten Abwärtspreisrotation wird?