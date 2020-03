Jeffrey Christian: Auf Schwarze Schwäne kann man sich vorbereiten

Charlotte McLeod von The Investing News Network sprach am Rande der diesjährigen PDAC in Toronto mit Jeffrey Christian von der CPM Group über dessen aktuelle Einschätzung zur Weltwirtschaft und warum er zur Absicherung mit Gold und Silber rät.Christian bestätigt, dass die Märkte seit Mitte Februar mit einer ungewöhnlich hohen Volatilität zu kämpfen haben. Allerdings käme es zu solchen anormalen Bewegungen immer wieder. So sei völlig klar, dass es in Zukunft zu Rezessionen kommen werde, wie es eben auch in der Vergangenheit der Fall war. Interessant sei dann jedoch, wie stark eine Rezession ausfalle und wie die Regierungen darauf reagierten.Wichtig sei es, auf derartige unsichere Situationen vorbereitet zu sein. "Sie können sich auf unvorhergesehene Umstände vorbereiten, indem Sie sagen, ich muss auf unvorhergesehene Umstände vorbereitet sein. Eines der Dinge, die Sie tun sollten, ist, Ihr Portfolio zu diversifizieren." In Bezug auf Diversifikation rät er zum Blick auf Edelmetalle, insbesondere Gold und Silber.Im zweiten Quartal wird Gold dem Experten zufolge voraussichtlich hauptsächlich durch das Coronavirus Unterstützung finden, im weiteren Jahresverlauf werde das gelbe Metall vorwiegend zur Diversifikation gegenüber dem Aktienmarkt dienen. Auswirkungen auf den Preis könnten zudem der Brexit, die US-Wahlen und die Geopolitik haben.Einige Analysten haben die aktuelle Finanzkrise mit der von 2008 verglichen, Christian sieht dagegen mehr Ähnlichkeiten zwischen den heutigen volatilen Bedingungen und den Wirtschaftsindikatoren von 2001, als SARS erstmals gemeldet wurde. Ein noch besserer Vergleich könne jedoch mit den späten 1920er und frühen 1930er Jahren hergestellt werden. Dies sei viel besorgniserregender und ein längerfristiges Problem.© Redaktion GoldSeiten.de