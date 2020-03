Russland demnächst größter Goldproduzent?

Wie MiningWeekly.com berichtet, erwartet die Forschungsagentur Fitch Solutions eine kontinuierliche Zunahme der weltweiten Goldproduktion. Als Gründe werden die gestiegenen Preise des gelben Metalls sowie Zusammenschlüsse von großen Bergbauunternehmen genannt. Demnach prognostiziert die Agentur einen Anstieg der Goldproduktion von 107 Mio. Unzen in diesem Jahr auf 132 Mio. Unzen im Jahr 2029. Dies entspräche einem durchschnittlichen jährlichen Zuwachs von 2,4%.Zudem geht Fitch davon aus, dass Russland China im Jahr 2029 als größte Fördernation ablösen wird: "Wir prognostizieren einen Anstieg der russischen Goldproduktion von 11,3 Mio. Unzen im Jahr 2020 auf 15,5 Mio. Unzen im Jahr 2029. Dies würde ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 3,7% bedeuten." Damit würde Russland im Jahr 2029 11,7% der weltweiten Gesamtproduktion liefern; in diesem Jahr wird mit 10,4% gerechnet.Die Goldproduktion im Reich der Mitte werde sich den Angaben zufolge in den nächsten neun Jahren im Schnitt pro Jahr nur um 0,1% erhöhen. In den letzten zehn Jahren hatte der jährliche Zuwachs bei 2,7% gelegen.Für Australien wird eine moderate Zunahme der Goldförderung vorhergesagt: "Wir prognostizieren einen Anstieg der Produktion des Landes von 10,9 Millionen Unzen im Jahr 2020 auf 13,3 Millionen Unzen bis 2029, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,3% entspricht."Die südafrikanische Produktion könnte den Vorhersagen zufolge in den nächsten Jahren dagegen leicht sinken; genauer um durchschnittlich 1% pro Jahr. 2020 sollte Südafrika demnach 4,8 Mio. Unzen Gold fördern, 2029 nur noch 4,71 Mio. Unzen.© Redaktion GoldSeiten.de