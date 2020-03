WGC: Goldreserven der ETFs verzeichnen Rekordhoch im Feb. 2020

Der World Gold Council veröffentlichte vor kurzem die aktuellen Daten zu den physischen Reserven der weltweiten börsennotierten Fonds (ETFs) per Ende Februar. Den Angaben zufolge ergab sich im Vergleich zum Vormonat ein Zufluss von 84,5 Tonnen im Wert von 4,9 Milliarden Dollar. Damit erreichte man zudem ein neues Rekordhoch an Goldbeständen von 3.033 Tonnen.Die Goldbestände der in Nordamerika gehaltenen Fonds verzeichnete Zuflüsse von 42 Tonnen im Wert von 2,3 Milliarden Dollar. Auch die Europäischen Fonds erhöhten ihre Reserven, um insgesamt 33 Tonnen im Wert von 2 Milliarden Dollar.Die in Asien gelisteten Fonds verzeichneten zunahmen von 8,7 Tonnen Gold im Wert von 425 Millionen Dollar, während die Fonds anderer Regionen geringe Zuflüsse von 0,8 Tonnen im Wert von 132 Millionen Dollar verzeichneten.© Redaktion GoldSeiten.de