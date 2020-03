Russland: Fremdwährungs- & Goldreserven 9. KW 2020

Die Zentralbank Russlands gab heute die neusten Zahlen der Gold- sowie Fremdwährungsbestände des Landes per 28. Februar 2020 bekannt. Diesen Daten zufolge verzeichnete man in der neunten Kalenderwoche verglichen zur vorherigen Woche erneut eine Zunahme bei den Beständen.Die Reserven betrugen insgesamt 570,0 Milliarden US-Dollar, was eine Zunahme von 6,9 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu den 563,1 Milliarden US-Dollar darstellt, die die Zentralbank des Landes in der achten Kalenderwoche besessen hatte.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de