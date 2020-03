Produktionsvolumen der US-Silberminen im Oktober 2019

US Geological Survey ( USGS ), das US-amerikanische geologische Institut, meldete kürzlich die neusten Zahlen zur Silberförderung der US-Minen per Ende Oktober 2019. Diesen Daten nach verringerte sich das Gesamtproduktionsvolumen an Silber im Vergleich zum September.Im Oktober verzeichneten die US-amerikanischen Silberminen eine Produktionsmenge von 75.300 Kilogramm Silber. Verglichen mit den 85.200 Kilogramm, die im September abgebaut wurden, stellt diesen eine Abnahme von 9.900 Kilogramm oder 11,62% dar. Im Vergleich zu Oktober 2018, als man 87.200 Kilogramm abbaute, ergab sich ebenfalls ein Minus um 11.900 Kilogramm oder 13,65%.Die durchschnittliche Silberproduktion betrug am Tag 2.430 Kilogramm, 14% weniger als die 2.830 Kilogramm, die man täglich im September abgebaut hatte sowie 14% weniger als die 2.810 Kilogramm, die man im Oktober 2018 am Tag förderte.Der durchschnittliche, von Engelhard Industries realisierte Silberpreis lag im Oktober 2019 bei 17,66 Dollar je Unze; 3% weniger als im vorherigen Monat.© Redaktion GoldSeiten.de