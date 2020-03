Brent Cook optimistisch für Gold

Georgia Williams von The Investing News Network sprach in dieser Woche am Rande der PDAC in Toronto mit Brent Cook von Exploration Insights über dessen Einschätzung zu Gold und zu den Aktien von Junior-Bergbauunternehmen.Der Geologe und Investmentberater erklärt in dem Gespräch, dass er für Gold aktuell sehr positiv eingestellt sei. Er rechne damit, dass das gelbe Metall sich in den nächsten sechs Monaten bis drei Jahren sehr gut entwicklen werde. Diese Meinung begründet er mit den akuten Finanzproblemen, mit der man global aktuell zu kämpfen habe. Die horrende Verschuldung, die Zinssenkungen und nicht zuletzt die US-Wahlen schaffen laut Cook ein hervorragendes Umfeld für das Safe-Haven-Asset.In Bezug auf die Junior-Bergbauunternehmen erklärt Cook, dass die geringe Liquidität dieser Aktien zur Folge habe, dass sie in Zeiten starker Volatilität wenig Aufmerksamkeit erhielten. Zudem wisse man, dass die Mehrheit Projekte in diesem frühen Stadium scheitern werden, wenn man allerdings eine Due-Diligence-Prüfung durchführe und wisse, worauf man achten müsse, böten sich auch in dieser Branche gute Chancen.© Redaktion GoldSeiten.de