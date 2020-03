SPDR Gold Trust: Bestände gestern stark gestiegen

Nachdem der SPDR Gold Trust in den vergangenen Wochen berreits mehrheitlich Anstiege seiner Bestände gemeldet hatte, wurden auch im Verlauf dieser Woche erneut Zunahmen verzeichnet. Alleine am gestrigen Donnerstag erlebte der ETF Zuflüsse von 12,88 Tonnen.Der weltweit größte Gold-ETF verfügte laut den Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com damit gestern über Bestände von 947,40 Tonnen Gold.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 2. März: 931,01 t• 3. März: 934,52 t• 4. März: 934,52 t• 5. März: 947,40 t© Redaktion GoldSeiten.de