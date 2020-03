Endeavour Silver liefert glasklares Verkaufssignal

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Endeavour Silver Corp. deutete im vergangenen Jahr, speziell im Oktober, noch einen Ausbruch auf der Oberseite an. Dieses Fake-Manöver verläuft gegenwärtig und umgekehrt mit einem noch immer andauernden Abwärtsimpuls, welcher zum Ausklang des Februars sogar in ein Verkaufssignal mündete. Nach einem kurzfristigen Rücklauf in die nunmehrige Widerstandszone bei 1,80 USD, erscheint daher ein weiterer Impuls gen Süden bis 1,44 USD bzw. 1,25 USD wahrscheinlich.Daran könnte nur eine dynamische Rückkehr über 1,80 USD etwas verändern. Insbesondere erst ein Ausbruch über 2,10 USD würde die aktuell bärische Lage entschärfen, sodass in der Folge Zugewinne bis 2,50 USD und höher wieder auf die Agenda rücken könnten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.