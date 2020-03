Defla XXXL: Klare Fronten

Eingedenk der Crashereignisse von letzter Woche hat die US-Zentralbank sofort geschaltet und eine Notzissenkung durchgeführt. Ein absolut richtiger, vielleicht nicht ganz ausreichender Schritt. Und das in einem Land, das wirklich gute Non-farm Private Payrolls mit 273K vs. 170K Erwartung ablieferte.Ja, so handelt man für die Wirtschaft und da als Land selber noch am wenigsten gebraucht, sichtbar auch für die Welt. Anderswo ist eine Marktwirtschaft offenbar egal, nichts von EZB und Bank of Japan, weiter unglaublich! USA führend, auch in der politischen Geschwindigkeit.Wir waren gerade mit US-Wasserstoff-Elektro-Hybrid-Trucks beschäftigt, warum auch immer mit dem Vornamen eines KuK Serben, der in Wien studierte (wohl zum Ergänzen von Tesla, dem Nachnamen genau dieses KuK Serben), mit den netten Aqua-Scootern, Quads, Trucks und PickUps, mit der SINNVOLLEN alternativen Antriebstechnik alsoals das Nichtstun der EZB und der BoJ zu derartigen Währungsverzerrungsexzessen führte, dass diese schon wieder die Welt an den Rand des nächsten Deflationsschocks führten.Geht es bitte ein Wenig weniger destruktiv?Gewollt ist wohl, denn UNTERLASSEN IST IMMER EINE BEWUSSTE HANDLUNG MIT VORSATZ, ein Herunterstutzen der USA, bloß: Aus meiner Wirtschaft gibt es keine guten News, dafürgehe ich jetzt aufwerten, fad dafür teurer also ist schon nach gesundem Hausverstand ein Weg in den Export der eigenen Industrie und absolut nicht von Industrieprodukten und gemäß fundamentierte ökonomischer Analyse erst recht.Es macht Lust, bei beiden Namensteilen vom KuK Serben, der in Wien studierte, Produkte zu kaufen und eine nette Corvette gleich auch noch dazu (immerhin ja alles feinstaubfrei mit einem ganzen Portfolio an Nichtdieseln).In vielen eher konservativen (konservativ = total veraltert) programmierten Computern von Großmarktteilnehmern sind die Währungsverzerrungen, welche Hilfe der USA bei einer Virensondersituation versus Gleichgültigkeit der EUR- Zone und Japans bei einer Virussondersituation bewirken, dann recht verheerend.Diese konservativen = total veralterten Algorithmen wurden nämlich über die Virensondersituation und den Grund für die Senkung des USD nicht informiert und halten das für wirtschaftlich bedingt. Wäre dies wirtschaftlich bedingt, dann wäre wohl gerechtfertigt, was sie auslösen, nur ist es nicht wirtschaftlich bedingt.