Goldmünze Australian Kangaroo 2020 in Proof-Qualität als Münzset oder 1/4-Unzen-Münze

Die Perth Mint bietet seit heute eine Proof-Version der Goldmünze Australian Kangaroo des Jahres 2020 mit einem Feingewicht von ¼ Unze Gold an.Das Motiv der 2020er Münze aus 99,99% Gold zeigt ein adultes Känguru auf einer Grasebene mit einem Jungtier im Hintergrund. Eingerahmt werden die beiden Beuteltiere von einheimischen australischen Grasbäumen. Zusätzlich sind der Schriftzug "Australian Kangaroo" und das Prägezeichen der Perth Mint "P" aufgeprägt. Weiterhin finden sich die Angaben zum Prägejahr, dem jeweiligen Feingewicht und der Reinheit.Auf der Wertseite der Anlagemünze befinden sich Ian Rank-Broadleys Bildnis Ihrer Majestät Königin Elisabeth II. sowie der Nennwert der Münze.Die neue Münze wird lediglich 700 mal geprägt und wird in einer Schatulle mit Holzdeckel mit beiliegendem Echtheitszertifikat geliefert.Zudem ist ebenfalls seit heute ein neues Känguru-Münzset im gleichen Design erhältlich, welches folgende Münzstückelungen in "polierter Platte" enthält: 1 Unze, 1/2 Unze, 1/4 Unze, 1/10 Unze und 1/20 Unze. Die Ausgabe des 5er-Sets ist auf 200 Stück limitiert.Die Lieferung des Sets erfolgt in einem Holzetui mit beiliegendem Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de