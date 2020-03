BNP Paribas: Jetzt ist die perfekte Zeit für den Besitz von Gold

Wie Harry Tchilinguirian, Leiter des Bereichs Rohstoff-Research bei BNP Paribas, jüngst im Interview mit Kitco News erklärte, sei nun die perfekte Zeit, Gold zu besitzen. Seiner Meinung nach sollten Anleger sich weniger auf die kurzfristige Volatilität der Goldpreise konzentrieren und vielmehr den allgemeinen Aufwärtstrend des gelben Metalls beachten.Gold dürfte nach Auffassung des Analysten vom Umfeld negativer Anleiherenditen und niedriger Zinsen auch künftig profitieren. Durch die Realrendite für US-Staatsanleihen im negativen Bereich seien die Opportunitätskosten für Gold nicht existent.Trotz der in der vergangenen Woche erfolgten Zinssenkung der US-Notenbank rechnet die BNP Paribas am 18. März mit der Ankündigung eines weiteren Zinsschnittes um 50 Basispunkte. "Gold wird weiterhin das Interesse der Anleger auf sich ziehen, angesichts des geldpolitischen Umfelds mit weiteren Lockerungen."Tchilinguirian rechnet damit, dass Gold in dieser Umgebung auf zwischen 1.700 und 1.725 USD je Unze steigen wird. Allerdings werde der Markt trotz des starken Aufwärtstrends mitunter empfindlich auf die täglichen Aktienverkäufe reagieren. "Wir erwarten keinen Sprung auf 1.800 US-Dollar, sondern einen stetigen Anstieg. Wir gehen davon aus, dass der Goldpreis weiterhin im Zick-Zack steigen wird," so Tchilinguirian. "Anleger, die im Juni Gold gekauft haben, haben definitiv genug Munition, um die Verluste an den Aktienmärkten auszugleichen. Gold war eine gute Absicherung gegen fallende Aktienkurse. Jetzt sehen wir, dass Anleger diese Absicherung nutzen, um ihre Aktienpositionen zu stützen."© Redaktion GoldSeiten.de