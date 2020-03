USGS: Produktion der Silberminen im November 2019

Kürzlich veröffentlichte US Geological Survey ( USGS ), das geologische Institut in den USA, die aktuellen Zahlen zur Silberproduktion der US-Minen per Ende November 2019. Laut diesen Daten wurde das Gesamtproduktionsvolumen an Silber verglichen mit dem Vormonat erhöht.Im November belief sich die Fördermenge der US-amerikanischen Silberminen auf insgesamt 86.600 Kilogramm des grauen Edelmetalls. Dies entspricht einer Zunahme um 11.300 Kilogramm im Vergleich zu Oktober 2019, als man 75.300 Kilogramm Silber produzierte. Verglichen mit November 2019 ergab sich ein Plus von 6.600 Kilogramm; damals baute man 80.000 Kilogramm Silber ab.Die durchschnittliche, am Tag abgebaute Fördermenge belief sich im November des letzten Jahres auf 2.890 Kilogramm, 20% mehr als die 2.410 Kilogramm, die täglich im Oktober gefördert wurden und 8% mehr als die 2.670 Kilogramm am Tag im November 2018.Der durchschnittliche, von Engelhard Industries realisierte Silberpreis betrug 17,20 Dollar je Unze, ein kleines Minus im Vergleich zum Oktober.© Redaktion GoldSeiten.de