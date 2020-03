USA: Goldfördermenge der Minen im November 2019

Kürzlich veröffentlichte US Geological Survey ( USGS ) die aktuellsten Daten zur Goldfördermenge der US-amerikanischen Minen per Ende November 2019. Den Angaben zufolge verringerte sich das Produktionsvolumen im Vergleich zum Vormonat leicht.Im November des letzten Jahres förderten die US-amerikanischen Goldminen insgesamt 17.100 Kilogramm des gelben Edelmetalls. Dies stellt ein Minus von 100 Kilogramm verglichen mit dem Vormonat dar, als man 17.200 Kilogramm Gold abbaute.Im Vergleich zum November 2018 ergab sich eine Abnahme um 3.300 Kilogramm; damals produzierten die US-Goldminen 20.400 Kilogramm des gelben Edelmetalls. Die tägliche Produktionsmenge belief sich im November 2019 auf 572 Kilogramm am Tag, mehr als die 555 Kilogramm im Oktober.Der durchschnittliche, von Engelhard Industries realisierte Goldpreis sank im November auf 1.472,50 Dollar je Unze, eine Abnahme um 22,61 Dollar je Unze vom Durchschnittspreis im Oktober.© Redaktion GoldSeiten.de