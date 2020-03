Platin: Noch kein Boden

Platin rutschte in den Vorwochen verstärkt ab, nachdem eine bei 951 USD liegende Unterstützung durchbrochen wurde. Die Notierungen fielen bis zur Unterstützung bei 861 USD zurück und konnten sich darüber an den Vortagen stabilisieren.Es bietet sich die Möglichkeit, im Bereich der 861 USD wieder nach oben zu drehen. Bullischer wird es für Platin jedoch erst oberhalb der 951 USD, was abzuwarten bleibt. Die kleine bärische Flagge der Vortage würde zunächst für eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung sprechen. Abgaben bis in den Bereich der 828 USD könnten entsprechend folgen, bevor auf dem dort liegenden Aufwärtstrend die Bullen im Vorteil wären.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG