Gold- & Silberimporte der Türkei im Februar 2020

In dieser Woche gab die türkische Börse, die Borsa Istanbul , die neusten Daten zu den türkischen Gold- und Silberimporten im Februar 2020 bekannt. Den veröffentlichten Zahlen zufolge gingen die Einfuhren von Gold im Vergleich zum vorherigen Monat zurück.Im Februar 2020 importierte die Türkei insgesamt 18.872,63 Kilogramm Gold. Dies stellt einen Rückgang von gut 36% verglichen zu den 29.617,77 Kilogramm dar, die im Januar eingeführt wurden. Im Jahresvergleich ergab sich indes eine Erhöhung um knapp 277%; damals hatten sich die Goldimporte auf nur 5.010,39 Kilogramm belaufen.Die Silberimporte betrugen im zweiten Monat des Jahres 22.920,46 Kilogramm und fielen damit nur geringfügig niedriger aus im Vormonat, in dem man 23.516,70 Kilogramm importiert hatte. Im Jahresvergleich ergibt sich ein leichtes Plus; die Silbereinfuhren hatten im Februar 2019 21.659,33 Kilogramm erreicht.© Redaktion GoldSeiten.de