2020er Silber-, Gold- und Platinbullionmünze "Jahr der Maus" zu 1 oz ausverkauft

Quelle: Perth Mint

Die Perth Mint meldet heute auf ihrem Bullion Blog den offiziellen Ausverkauf der diesjährigen 1-Unzen-Münzen der dritten Lunar Serie. Entsprechend dem chinesischen Mondkalender zeigen die Anlagemünzen der beliebten Serie mit dem Maus das erste von insgesamt zwölf Tierkreiszeichen. Die Silbermünze zieren zwei Mäuse, die an einem Maiskolben knabbern, auf der Gold- und der Platinmünze ist jeweils eine Maus zwischen Getreidehalmen zu sehen.Die Münzen der Lunar-Serie III werden in verschiedenen Stückelungen geprägt, wobei die Anlagemünzen mit einem Feingewicht von einer Unze in Gold (30.000 Stück), in Platin (5.000 Stück) und in Silber (300.000 Stück) einer Auflagenbegrenzung unterliegen. Bei der Prägestätte sind diese Münzen nun offiziell ausverkauft.Interessenten können bei diversen Münzhändlern jedoch noch die eine oder andere der gefragten limitierten Münzen mit dem Mäusemotiv erstehen.Der Ausgabetermin der Münzen war der 9. September vergangenen Jahres.© Redaktion GoldSeiten.de