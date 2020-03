WGC-Bericht: Der chinesische Goldmarkt

Der World Gold Council veröffentlichte gestern einen Bericht, in dem er einen Einblick in die Entwicklung des Goldmarktes in China gibt. Das Reich der Mitte hat sich als größter Goldproduzent, aber auch größter Goldkonsument in den letzten 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.Der neue Bericht bietet einen Überblick über die chinesische Schmuckbranche und den Investmentmarkt sowie über die wichtigsten Angebots- und Nachfragefaktoren.• Chinas Schmuckbranche verzeichnete ein beeindruckendes Wachstum: Von 1990 bis 2019 wuchs die Schmucknachfrage durchschnittlich um 17% pro Jahr. Im Jahr 2019 machte China über 30% der weltweiten Schmucknachfrage aus.• Der chinesische Baren- und Münzmarkt ist ebenfalls rasant gewachsen: Die Nachfrage stieg von nur 12 t im Jahr 2004 auf 211 t im Jahr 2019. Inzwischen wächst auch der junge chinesische Gold-ETF-Markt.• China ist seit 2007 der weltweit größte Goldproduzent und lieferte 2019 11% der gesamten Goldminenproduktion weltweit. Derzeit befindet sich Chinas Goldminenbranche im Wandel von einem mengengetriebenen Wachstum zu einem qualitätsgetriebenen Wachstum.• Das Goldhandelsvolumen an der Shanghai Gold Exchange (SGE) belief sich im Jahr 2019 auf 68.574 t und war damit die größte Spotgoldbörse der Welt.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie im englischsprachigen Bericht unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de