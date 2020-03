E.B. Tucker: Gold bei 1.900 USD wird Weckruf sein

Charlotte McLeod von The Investing News Network sprach vergangene Woche im Rahmen der PDAC in Toronto mit E.B. Tucker über dessen aktuelle Einschätzung zur Entwicklung der Goldpreise.Tucker ist nicht geschäftsführender Direktor bei Metalla Royalty & Streaming und Senior Analyst bei Strategic Investor. Er erwartet in diesem Jahr einen Anstieg des Goldpreises auf 1.900 USD je Unze.Wie der Edelmetallexperte im Interview erklärt, habe Gold durch seine jüngsten Preisanstiege zwar eine gewisse Aufmerksamkeit erhalten, doch eine weitreichende Anerkennung werde erst entstehen wenn das Niveau von 1.900 USD je Unze erreicht wurde. "1.900 US-Dollar weckt alle auf und dann heißt es: `Moment mal, Gold steigt in diesem Klima tatsächlich. Alles andere hat Probleme, also müssen wir etwas Gold besitzen - was machen wir?`"Tucker glaubt, dass sich der Aufwärtstrend über die nächsten Jahre entwickeln wird und dass Menschen, die aktuell Investments in der Branche haben, in den 2020ern mehr Geld verdienen werden als mit irgendeinem anderen Asset. Zwar sieht er für Gold im Allgemeinen gutes Potenzial, besonders hebt er aber Royalty- und Streaming-Unternehmen hervor: "Das Royaltygeschäft ist das lukrativste Geschäft, an dem ich je beteiligt war. Es ist das lukrativste legale Geschäft, von dem ich je gehört habe."© Redaktion GoldSeiten.de