Kingston Resources: Gute Explorationsergebnisse

Kingston Resources gab heute neue Explorationsergebnisse bekannt: Link Das Unternehmen hat auf Umuma East die Ergebnisse vom Trenching erhalten (Test der oberflächennahen Goldmineralisierung mit der Aushebung eines Grabens) und diese sahen gut aus.26 Meter mit 2,56 g/t Gold inklusive diversen hochgradigen Einschüssen mit Gehalten von 4,69 g/t Gold über 11 Meter oder 6,7 g/t Gold über 7 Meter. Auch die 5,5 Meter mit 8,16 g/t Gold sahen vielversprechend aus.Das Unternehmen scheint hier einen längeren Trend gefunden zu haben, den es nun mit Bohrungen zu testen gilt. Derzeit bohrt Kingston noch auf den Gebieten Ewatinona und Abi und anschließend soll das Bohrgerät auf diese Neuentdeckung verlegt werden.Wie alle Goldaktien, kam auch Kingston Resources in den vergangenen 10 Tagen unter Druck. Die Firma hat ein nachgewiesenes Vorkommen von 2,8 Millionen Unzen Gold und arbeitet an der Ausweitung dieser Ressource. Mitte des Jahres soll die neue Ressourcen- und Reserven-Kalkulation fertiggestellt werden. Der Börsenwert liegt aktuell bei unter 23 Millionen AUD, was einer Bewertung von 8,20 AUD bzw. 5,33 USD je Unze im Boden entspricht.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.