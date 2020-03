Marc Faber alias Dr. Doom warnt: Die Blase platzt jetzt!

Marc Faber, vielen auch als Dr. Doom bekannt, sprach jüngst mit dem Wirtschaftsjournalisten Michael Mross über die aktuelle Lage an den Finanzmärkten.Auf die Frage, ob wir uns am Anfang einer neuen Finanzkrise befinden, erklärt der langjährige Börsenexperte, das wir ohnehin am Ende eines Zyklus angekommen seien. Bereits seit Monaten gebe es Anzeichen, dass sich die Weltwirtschaft verlangsame. Die jüngsten Ereignisse seien lediglich ein Katalysator, der "die Weltwirtschaft letztlich über den Abgrund gestürzt" habe.Der jüngste Kurssturz an den Börsen werde zunächst eine gewisse Erholungsphase nach sich ziehen, doch insgesamt sei das Risiko im Gesamtbild nach unten viel höher als das Potenzial nach oben. Er glaubt zudem, dass die aktuelle "strukturelle und psychologische Krise" sich über mehrere Jahre hinziehen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de