Big-Five-Serie: Neue südafrikanische Platinanlagemünzen vorgestellt

Der World Platinum Investment Council stellte gestern eine neue Serie von Platinanlagemünzen vor. Ausgegeben werden die neuen Münzen von Prestige Bullion, einem Joint Venture der South African Mint und der Rand Refinery.Die neue Serie folgt der im vergangenen Jahr vorgestellten Reihe der Platinmünzen "Big 5" in Proof-Qualität. Ebenfalls unter dem Titel "Big Five" wird nun im Abstand von sechs Monaten von 2020 bis 2022 jeweils eine neue Anlagemünze erscheinen. Die Serie beginn mit dem Elefanten, gefolgt von Löwe, Nashorn, Leopard und Büffel. Die Bullionmünzen verfügen jeweils über ein Feingewicht von 1 Unze und weisen eine Feinheit von 999,5 auf.Die Münze mit dem Elefantenmotiv zeigt wie schon die Proof-Variante auf der Wertseite einen Ausschnitt einer Abbildung zweier Elefantenköpfe. Mittig ist der Nennwert von "TWENTY RAND" sowie die Feinheit und das Feingewicht aufgeprägt.Auf der Umseite findet sich das Bild eines ausgewachsenen Elefanten, darunter finden sich die Schriftzüge "SOUTH AFRICA" und "BIG FIVE 2020". Dazwischen ist außerdem das Wappen Südafrikas zu erkennen.© Redaktion GoldSeiten.de