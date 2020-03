Ist das ein Bärenmarkt?

Es ist ein weiteres Blutbad an den Märkten, während alles nach unten unterwegs ist, auch die Anleihen und Gold. Sichere Häfen, die gemeinsam mit Aktien fallen, sind kein gutes Zeichen, da die Leute sich nicht wohl dabei fühlen, irgendeine Art von Asset zu besitzen, selbst sichere Häfen. Und das ist für mich ein sehr bearisches Zeichen.Es ist nur ein Tag dieser Art von Preisentwicklung und ein einziger Tag begründet keinen neuen Trend oder Kehrtwende. Doch wenn wir mehr davon beobachten, dann könnten wir uns auf der Schwelle zu einem Bärenmarkt befinden, dessen Ankunft wir alle erwartet haben.Der S&P 500 (SPY) ist von seinem Rekordhoch, das wir vor drei Wochen verzeichneten, um 19,5% gefallen und der allgemeine Gedanke für die meisten Leute lautet, dass es ein neuer Bärenmarkt ist, sobald der Markt um 20% gefallen ist. Dieser allgemeinen Regel kann ich nicht vollkommen zustimmen. Dennoch verzeichnen die Charts eine Menge Schaden. Wenn der Preis dort unten verbleibt oder sich einige Monate seitwärts entwickelt, werde ich es als neue Bärenmarktkonsolidierung ansehen, bevor er weiter fällt. Dann könnten wir einen starken Markt-Selloff verzeichnen und die 2100 auf dem S&P 500 Index (SPY 210 Dollar) für die nächste Aufwärtsphase in den kommenden Monaten testen.Nur weil die Märkte eine starke Korrektur von 20% verzeichnen, bedeutet das kein Game Over für die Aktien. Werfen Sie nur einen Blick auf den unteren Chart, um festzustellen, was das letzte Mal geschah, als der Markt um 20% korrigierte. Wie Sie sehen können, stellten sich diese Momente als die größten und besten Investorgelegenheiten der letzten 12 Jahre heraus. Heute rief mich ein Freund an und meinte, er habe in den Nachrichten gehört, dass wir uns nun offiziell in einem Bärenmarkt befinden würden. Und dann fragte er mich, was er nun tun solle.Der S&P 500 fiel 2001 um 20% und 2007 von seinem Hoch zu seinen Tiefs und erholte sich dann um 10% bis 14% in den nächsten Monaten, bevor er seine erste Bärenmarktphase begann. Ich denke, dass diesmal etwas Ähnliches passieren wird. Das würde uns einige Monate verschaffen, bevor der Preis diese Tiefs erneut testen und einbrechen wird, um uns optimale Zeit zu verschaffen, unser langfristiges Portfolio neu zu positionieren.