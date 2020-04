Neue Varianten des Australian Wedge-Tailed Eagle in Hochrelief & PP

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber.Seit Dienstag bietet die Prägestätte die "Australian Wedge-Tailed Eagle"-Münzen des Jahres 2020 in Hochrelief und Polierter Platte in einer Variante in Platin an. Das Feingewicht der Platinmünze liegt bei 1 Unze. Weiterhin sind nun eine Silber- und eine Goldmünze im Hochreliefformat mit einem Feingewicht von 2 Unzen erhältlich.Auf der Bildseite der Münze findet man diesmal das für 2020 erstellte Motiv eines Keilschwanzadlers, der sich im Anflug auf seine Beute befindet. Des Weiteren sind dort die Jahreszahl, das Feingewicht, die Metallart sowie das Prägezeichen der Perth Mint "P" zu sehen.Auf der Kehrseite kann man das von Ian Rank-Broadley angefertigte Portrait Ihrer Majestät Königin Elisabeth II und den Nennwert der Münze erkennen.Die Münzen sind jeweils auf 250 Stück limitiert. Die Lieferung der Silbervariante erfolgt in einem ansprechenden grauen Etui mit beiliegendem Echtheitszertifikat. Die Münzen in Gold und Platin werden in einer Holzschatulle und ebenfalls mit beigefügtem Echtheitszertifikat geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de