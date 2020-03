Russische Gold- & Währungsreserven KW 10 2020

Die russische Zentralbank veröffentlichte heute die aktuellsten Daten zu den Landesgold- sowie -währungsreserven per 6. März. Den Angaben zufolge wurden die Bestände in der zehnten Kalenderwoche im Vergleich zur vorherigen Woche erhöht.Die Reserven beliefen sich auf 577,8 Milliarden US-Dollar, was eine Erhöhung von 7,8 Milliarden US-Dollar verglichen mit den 570,0 Milliarden US-Dollar darstellt, die die russische Zentralbank in der neunten Kalenderwoche besaß.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de