Silber verliert seinen Eifer

Tatsächlich scheint es eher so, als würden Silberinvestoren ihren Eifer verlieren. Gut mit einem Rückgang um 14% des grauen Edelmetalls klarzukommen, muss sehr schwierig sein. Das Ausmaß der Abnahme stimmt direkt mit den großen Aktienmarktindices überein, die alle (Dow, S&P, Nasdaq) kürzlich ähnliche Prozentsätze verloren. Das ist ironisch.Uns wurde immer und immer wieder erzählt, dass Silber eine Absicherung gegen diese Art von Aktienmarktentwicklung ist. Und uns wurde ebenfalls erzählt, dass Silber explosiver sei als sein äußerst respektierter Bruder Gold. Das war es auch - zumindest in gewisser Weise. Das korrekte Wort wäre hier "implosiv."Der kürzliche Silberrückgang war doppelt so stark wie der von Gold. Das gelbe Edelmetall verlor nur 7%. Ich glaube jedoch nicht, dass die Goldinvestoren vor Freude auf- und abspringen. Nicht wenige werden sagen, dass die Preisentwicklung von Silber (und Gold) gegenüber den Aktien nicht allzu überraschend war. War sie das? Vielleicht nicht. Wichtiger ist jedoch, dass die Erwartungen für Silber unrealistisch waren. Sie waren unrealistisch, weil sie auf fehlerhaften Annahmen basierten.Eines der Argumente, die zu Gunsten von Silber ausgesprochen werden, besagt, dass seine monetären Eigenschaften seine Verwendung als ein Industrierohstoff überschreiben werden. Silber ist primär Industrierohstoff, der eine sekundäre Verwendung als Geld besitzt. Etwaige Steigerungen seines sekundären Verwendungszweckes und seiner Bewertung werden niemals seine primäre Verwendung überschreiben. Silber wird immer primär aufgrund seines Nutzens in der Industrie wertgeschätzt werden - nicht aufgrund seines Verwendungszwecks als Geld.Als Industrierohstoff ist Silber ziemlich anfällig für Abschwünge der Wirtschaftsaktivität. Es gab sieben offizielle Rezessionen in den letzten 50 Jahren. Der Silberpreis sank in jeder von ihnen um 20% bis 80%. Warum würde man erwarten, dass es diesmal anders ist?Eine weitere falsche Hoffnung, die über das letzte halbe Jahrhundert bestehen blieb, basiert auf dem Gold-Silber-Verhältnis. Diejenigen, die uns erzählen, dass Silber gegenüber Gold billig ist, sagen auch, dass der Silberpreis in Zukunft wahrscheinlich gegenüber Gold höher steigen wird.Doch ein aktuell hohes Gold-Silber-Verhältnis könnte ebenfalls sinken. Das würde Silber gegenüber Gold bevorzugen, selbst wenn die Preise beider Edelmetalle eher sinken als steigen. In diesem Fall würde der Silberpreis gegenüber Gold nicht so stark sinken wie der Goldpreis. Es gibt keine Fundamentalbasis für etwaige Erwartungen bezüglich einer Silberpreisentwicklung gegenüber Gold. Die Fundamentaldaten der beiden sind verschieden. Der untere Chart ist nicht sonderlich ermutigend für Silberinvestoren. Doch möglicherweise wird er sich als aufschlussreich herausstellen:Wie Sie sehen können, hat Silber noch immer nicht das mittelfristige Reaktionshoch vom Sommer 2016, vor fast vier Jahren, überstiegen. Der kürzliche, starke Preiseinbruch scheint die unrealistischen Erwartungen vieler Silberinvestoren und -analysten entscheidend abzulehnen. Es ist nicht überraschend, dass die technische Seite die fehlende Fundamentalunterstützung für höhere Silberpreise bestärkt. Hier der 1-Jahresschart der Silberpreise: