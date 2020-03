Gerald Celente: Die Markteinbrüche sind erst der Anfang; Hysterie zerstört Weltwirtschaft

Daniela Cambone von Kitco News sprach am Mittwoch mit Gerald Celente, dem Herausgeber des Trends Journal, über die aktuelle Lage an den Finanzmärkten.Der Trendforscher hält die Aufregung um das Coronavirus und die damit verbundenen Markteinbrüche für pure Hysterie. Diese Hysterie zerstöre die globale Wirtschaft und das Leben der Menschen, zudem werde die von Celente für 2021 prognostizierte große Depression dadurch vorgezogen. Die jüngsten Markteinbrüche seien nur der Anfang.Laut Celente müsste Gold in der aktuellen Situation bereits weit über 2000 USD stehen. Allerdings werde von Regierungsseite alles getan, um dies zu verhindern. Außerdem würden viele Anleger ihr Gold verkaufen, um die Verluste in den anderen Märkten auszugleichen. Ein deutlicher Preissprung könne trotzdem folgen, wenn die weltweite Lage sich weiter zuspitze und andere Assets noch stärker einbrächen.© Redaktion GoldSeiten.de