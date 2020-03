Gold / Silber - Nächster Halt Untergeschoß!

Letzte Woche schrieb ich davon: Nach dem ersten Absturz vor 3 Wochen haben sich alle in die Hose gemacht, dann hat Gold einen Blitz Turnerbund hingelegt und ist mal kurz um 200 $ gestiegen. Keine 2 Tage später erreichten uns die ersten Mails warum wir nicht Long gehen. Der Kurs sei auf dem Weg die 1800 $ zu erreichen. Wir verpassen hier die Einstiege usw. Selbst auf Seiten der Analysten konnte man tags darauf lesen das jetzt die große Zeit von Gold gekommen sei. Wir blieben dem Markt im Gold und erst recht im Silber fern und haben seit Anfang der Woche unseren Count geändert.Der Markt bewegt sich in schnellen schritten auf unseren Zielbereich zu. Aktuell kratzen sich viele Leute wieder am Kopf weil sämtliche Fundamentalargumente die man den Anlegern seit Jahren Gebetsmühlenartig in die Schädel hämmert mal wieder überhaupt nicht eintreffen.Aber es müsste doch! In der Krise geht es hoch!Wir haben es mehrmals angekündigt und auch nochmals explizit im Trading Room gewarnt, dass Gold keine Kaufkurse darstellt. Entsprechend dieser Ankündigung hat es Gold verrissen und das imminent bullische Szenario ist vom Chart gefegt worden. Wir warten noch immer zum Wochenschluss auf die uns prophezeiten 1800 $ in Gold. Diese haben frühestens eine Chance auf Eintritt, wenn Gold sich jetzt bei rund 1500 $ bis 1435 $ fängt. Darunter wird es noch dunkler. Wir verweisen erneut auf den übergeordneten Chart.Gold hat nun seit dem Tief in 2015 ein perfektes ABC ausgebaut und dies mit einer Punktlandung auf der 161.8% Extension abgeschlossen. Das aktuelle Kursgeschehen, kann der Auftakt zum Sell-Off auf 1000 $ sein. Wir werden nun die nächste Gegenbewegung für einen Short Einstieg nutzen. Als Alternative zur Welle (4) und dem totalen Ausverkauf, haben wir noch die Option einer großen Welle alt. (2) auf dem Chart. Diese würde aber ohne Weiteres Kurse unter 1400 $ als auch 1300 $ hervorbringen.Silber hat es wie im Rahmen der primären Erwartung angekündigt, förmlich zerrissen. Das 78.6% Retracement wurde bei 15.40 $ nun bereits erreicht und unterschritten. Hier ist aktuell aber noch kein Ende der Bewegung absehbar. Silber ist für uns aktuell noch keinen Kauf wert! Wir rechnen mindestens mit einem Anlaufen des Bereiches von 15.05 $ bis 14.88 $. Dort wird sich entscheiden, ob wir nicht sogar auf einer noch weitaus bärischeren Mission unterwegs sind und Kurse unter 14.26 $ ins Visier nehmen werden. Bitte nehmen Sie die Warnungen hier ernst! Der Markt befindet sich einem hoch kritischen Zustand und selbst ein Abfall auf Kurse unter 13.62 $ ist aktuell nicht mehr auszuschließen!Wir haben im aktuellen Video Webinar die weiteren Szenarien für die Rohstoffe und Edelmetalle für Sie dargelegt und zeigen auf wo die Gefahren aber auch die Chancen im aktuellen Marktumfeld liegen.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Rüstung, Cannabis, und Dow Jones 30 sowie Bitcoin, WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de