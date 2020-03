Kitco-Goldpreisprognose: "Verwirrte" Wall Street geteilter Meinung

Man könnte vielleicht argumentieren, dass der Goldpreis in letzter Zeit unberechenbar war und die Wall Street, basierend auf der wöchentlichen Umfrage von Kitco News , vielleicht geteilter Meinung ist, was die zukünftigen Preisentwicklungen in dieser Woche angeht. Die Main Street bleibt hingegen bullisch.Es nahmen 15 Marktexperten an der Umfrage teil. Von diesen waren jeweils sechs (40%) Befragte der Meinung, dass es einen Preisanstieg bzw. einen Preisrückgang geben wird. Drei (20%) Teilnehmer blieben neutral.Zudem gaben auch 1.434 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 873 (61%) der Ansicht, dass der Goldpreis in dieser Woche steigen wird, während weitere 363 (25%) Umfrageteilnehmer einen Rückgang des Preises erwarteten. Die verbleibenden 198 (14%) Befragten prognostizierten Seitwärtsentwicklungen.© Redaktion GoldSeiten.de