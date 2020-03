Federal Reserve senkt Zinsen und startet QE5

Am Sonntag gab Jerome Powell im Namen der Federal Reserve eine Reihe an Notfallmaßnahmen bekannt, so berichtet unter anderem Zerohedge . Zum Einen senkte die Zentralbank die Zinsen um einen Prozentpunkt von den 1,00 bis 1,25 auf nunmehr 0 bis 0,25 Basispunkte. Das ist die zweite Zinssenkung innerhalb nur kurzer Zeit.Des Weiteren startete die Fed nun die offizielle 5. Phase der quantitativen Lockerung, QE5, die aus "mindestens" 500 Milliarden Dollar in Staatsanleihekäufen sowie 200 Milliarden Dollar in hypothekarisch gesicherten Wertpapierkäufen bestehen soll. Die erforderlichen Mindestreserven wurden auf Null gesenkt, was zum 26. März in Kraft treten soll.Amüsant sei, dass die Notfallmaßnahmen laut der Fed nicht einstimmig beschlossen wurden. Loretta J. Mester habe dagegen gestimmt, da sie zwar derartige Maßnahmen unterstütze, jedoch dafür gewesen sei, den Leitzins auf nur 0,5% bis 0,75% zu senken.© Redaktion GoldSeiten.de