Zadar Ventures Ltd. sondiert Möglichkeiten im Augmented Reality-Bereich

Vancouver, 16. März 2020 - Zadar Ventures Ltd. (das Unternehmen) gibt in Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 21. Januar 2020, in der das Unternehmen mitteilte, dass es Geschäftsmöglichkeiten im Technologiebereich in Zusammenhang mit Fintech und künstlicher Intelligenz (KI) sondiert, bekannt, dass sich das Unternehmen in Gesprächen hinsichtlich der Übernahme eines in Frankreich ansässigen Unternehmen befindet, das sich mit erweiterter Realität oder XR durch die Konvergenz von Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) befasst und plant, die Konzepte auf eine eigens entwickelte agnostische SKD-Plattform für XR-Hardware anzuwenden.Diese einzigartige Lösung beseitigt die Eintrittsbarriere für XR und ermöglicht es Unternehmen und Kunden, zu günstigen Kosten ein ansprechendes Markenerlebnis auf mehreren Plattformen aufzubauen. Unternehmen in jeder Branche können nun Verbraucher, Mitarbeiter und Kunden über alle Plattformen mit wirkungsvollen interaktiven AR- und VR-Inhalten ansprechen. Das bedeutet, dass ein Unternehmen einen einzigen Satz von Aktiva nutzen kann, um einzigartige E-Handelsplattformen, Präsentationen, Schulungsanwendungen, Spiele und vieles mehr - in AR und VR - aufzubauen.Mark Tommasi, Chairman des Unternehmens, sagt dazu: Im Rahmen unserer Verpflichtung gegenüber unseren Aktionären, ihnen den größtmöglichen Wert zu bieten, bewerten wir nach wie vor Geschäftsmöglichkeiten und der AR-/VR-Bereich bietet eine spannende Gelegenheit in einem Wachstumsmarkt, der sich noch in einer frühen Phase befindet. Unter den heutigen Bedingungen mit ständig wachsenden Reisebeschränkungen aufgrund von Viren wie COVID-19 werden AR-/VR-Konferenzen und Unternehmenspräsentationen immer wichtiger werden.Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich in der Due-Diligence-Phase seiner Prüfung dieser Geschäftsmöglichkeit befindet und es nicht gewährleistet werden kann, dass es eine endgültige Vereinbarung hinsichtlich der Übernahme dieser Firma zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen oder überhaupt abschließen können wird.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:Mark TommasiChairman908-510 Burrard StVancouver, B.C. V6C 2A8Tel: 604-682-1643Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält möglicherweise bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Alle hierin enthaltenen Aussagen - ausgenommen Aussagen über historische Faktoren - stellen zukunftsgerichtete Informationen dar und solche Informationen sind verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Informationen als korrekt erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in solchen Informationen zum Ausdruck kommen. Eine Beschreibung der Annahmen, die bei der Erstellung solcher zukunftsgerichteten Informationen zur Anwendung kommen, und eine Beschreibung der Risikofaktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, können in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf der SEDAR-Website (www.sedar.com) eingesehen werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!