Federal Reserve geht als Beispiel voran

Der Goldpreis stieg am Montag in Asien leicht, nachdem die US-amerikanische Federal Reserve die Zinsen gesenkt und ihre neue Phase des Anleihekaufprogramms am Wochenende bekanntgab, so berichtet Investing.com Mehrere Banken folgten dem Beispiel der Fed. Allen voran die Bank of Canada, die Bank of England sowie die Bank of Japan, die in derselben Woche ihre Zinsen senkten. "Wir werden die Zinsen auf diesem Niveau behalten, bis wir sicher sind, dass die Wirtschaft die kürzlichen Ereignisse überwunden hat und auf dem Weg ist, unsere Ziele für maximale Beschäftigung und Preisstabilität zu erfüllen", so erklärte Fed-Vorsitzender Jerome Powell."Gold erlangt langsam seinen Rhythmus zurück", meinte Edward Moya von Oanda. Er erwartet, dass die Preise letztlich von all diesem weltweiten geldpolitischen sowie fiskalpolitischen Stimulus profitieren werden. "Gold sollte seinen Weg zurück zu 1.600 Dollar je Unze finden, nachdem wir beobachten können, wie die anderen Zentralbanken diese Woche ihre Bemühungen verstärken."