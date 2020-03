Jamie Keech: Gold ist offensichtliche Wahl, wenn sich der Staub legt

"Wenn sich der Staub legt, wird Geld irgendwohin zurückfließen müssen. Es muss ein neues Zuhause finden und ich denke, dass Gold wahrscheinlich die offensichtliche Wahl sein wird.", so meinte Jamie Keech von Resource Insider während der kürzlichen Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC).Neben Gold mag er zudem auch Kupfer und Nickel, auch wenn er derzeit keine spezifischen Nickelunternehmen hat, an denen er interessiert ist. Allgemein ist er darauf aus, in Unternehmen sehr früh zu investieren; wenn möglich, bevor diese an der Börse notiert werden.Weitere Informationen über Keechs Gedanken zu Gold und seine Kriterien für Aktieninvestition können Sie aus einem Interview entnehmen, das Investing News mit ihm führte.© Redaktion GoldSeiten.de