Silber: Implosion der "Alles-Blase" zerstört Double Bottom

Vor dem Breakdown in der letzten Woche sah Silber recht gebrechlich aus und wirkt nun geradezu schwach. Es hatte sich gegenüber Gold in den letzten Monaten anhaltend unterdurchschnittlich entwickelt und der starke Rückgang letzte Woche erhöhte das Risiko stark, dass es bald neue Tiefs verzeichnen wird. In einem anderen Artikel über den Edelmetallsektor war dieser Chart enthalten:Letzte Woche brach Silber am Donnerstag und Freitag ein, nachdem es die Unterstützungslinie nach unten durchbrochen hat, wie auf seinem aktuellsten 3-Monatschart gezeigt. Das ist nun ein düsteres Bild und auch wenn Silber etwas steigen oder konsolidieren könnte - vielleicht in einer bearischen Flagge - um den aktuell tiefgreifenden überkauften Status abzuschwächen, so verläuft der Trend nach unten.Der 10-Jahreschart ist ähnlich düster, da er zeigt, dass der starke Rückgang in der letzte Woche das vielversprechende Muster zerstörte, das sich entwickelt hatte. Es war ein gigantischer Double Bottom, der in der Lage gewesen wäre, einen großen Bullenmarkt zu unterstützen. Die Marktzerstörung, die durch die Implosion der "Alles-Blase" aufgrund des Coronavirus ausgelöst wurde, hat diesen zunichte gemacht. Die starke Abnahme zu den Tiefs in diesem Chart lässt eine drohende Bewegung zu neuen Tiefs vermuten, egal ob Silber temporär Unterstützung bei seinen Tiefs findet und vielleicht zurückprallt oder nicht.