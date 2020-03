Gold auf dem Weg nach unten - "Game Over" für GDX

Nach dem letzten (bearischen) Update wurde ich sprichwörtlich mit Müll beworfen, da Gold direkt nach einem Rückgang um 75,80 Dollar zurück nach oben stieg, wie wir im unteren 3-Monatschart sehen können. Und diese "Schwanengesang-Rally" schaffte es sogar auf ein marginales neues Hoch, negierte die bearischen Folgen des Februar-Einbruchs jedoch nicht.Im letzten Update schrieb ich "Diese Art massive Niederlage, die den Goldpreis zu seinem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt brachte, wird als klarer "Schuss vor den Bug" gewertet und bedeutet große Schwierigkeiten." Diese Prognose war korrekt, wie durch den starken Einbruch in der letzten Woche zurück zum steigenden 200-tägigen gleitenden Durchschnitt sowie dem Einbrechen der Edelmetallaktien dargestellt.Die Entwicklungen der letzten Woche, vor allem bei den Aktien, bedeuten, dass Gold Kratzer davongetragen hat und nun gemeinsam mit Silber nach unten unterwegs sein wird, wenn Investoren, die von Margin Calls betroffen sind, alles über Bord werfen.Im 10-Jahreschart des Goldes kann man die Abwärtsbewegung in der letzten Woche kaum erkennen und bis vor einer Woche hatten wir sogar eine recht angenehme Rally. Doch die einbrechenden Edelmetallaktien deuten an, dass Gold zurück unter seine Spitze von 2011 fällt und nun mit fast allem anderen fallen wird. Dieser Chart zeigt, dass es einen langen Weg nach unten haben könnte.Da wird aufgrund von Abschreckung durch extreme CoTs-Daten in der Vergangenheit deutliche Goldrallys verpasst haben, haben wir diesmal einen anderen und scheinbar effektiveren Ansatz verfolgt. Wir haben die Rally so gut wie möglich geritten, bevor wir uns zurückzogen, nachdem Ende Februar das erste Anzeichen ernsthafter Schwierigkeiten aufkam.