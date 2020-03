Liquidierung führt zu Preisverlusten bei den Edelmetallen

Der Goldpreis fiel unter 1.500 Dollar je Unze, während mehr und mehr Investoren dazu gezwungen waren, ihre Positionen aufgrund fehlender Liquidität an anderer Stelle innerhalb ihres Portfolios zu liquidieren, so Investing.com Die Gold-Futures an der COMEX waren um 3,6% auf 1.461,90 Dollar je Unze gefallen, während der Spot-Goldpreis um 4,4% auf 1.462,20 Dollar je Unze fiel. Die Silber-Futures brachen tatsächlich um 16,5% auf 12,06 Dollar je Unze ein, während die Platin-Futures um 16% auf 632,10 Dollar und die Palladium-Futures um 3,9% auf 1.450 Dollar fielen.Diese Entwicklungen traten ein, als die Aktienmärkte drohten, den Handelstag deutlich tiefer zu eröffnen. Trotz der Tatsache, dass die Federal Reserve die Zinsen auf Null gesenkt und quantitative Lockerung angekündigt hatte; Maßnahmen, die den Goldpreis in der letzten Finanzkrise unterstützten.© Redaktion GoldSeiten.de