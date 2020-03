EcoGraf Ltd.: Optimierung des Rohmaterials erfolgreich abgeschlossen

- Optimierung des Rohmaterials erfolgreich abgeschlossen16. März 2020 - EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder das "Unternehmen") (ASX: EGR, WKN: A2PW0M) freut sich mitzuteilen, dass das Prüf- und Vergleichsprogramm verschiedener Herkunftsquellen von Flockengraphit als Ausgangsmaterial für die geplante Produktionsanlage von Batteriegraphit in Kwinana, Westaustralien, erfolgreich abgeschlossen worden ist.Die Testarbeiten sind Teil der Vorentwicklungsaktivitäten, als Ergebnis liegt nun eine Auswahl bevorzugter Graphit-Ausgangsmaterialien vor. Die Sicherung definitiver Kaufverträge zur Lieferung von Graphitrohstoff ist eine der Bedingungen für die Darlehensfinanzierung seitens Export Finance Australia (EFA), welche das Unternehmen vor kurzem angekündigt hat (siehe Meldung vom 3. März 2020).EFA hat bestätigt, dass es vorbehaltlich der detaillierten Bewertung des Projekts eine Darlehensfinanzierung für die neue 72 Millionen US-Dollar Entwicklung in Aussicht stellt. Für den Finanzierungsprozess von Kwinana ist ein detailliertes Finanzierungsmodell vorbereitet worden, das vorgeschlagene Bedingungen für ein Darlehensfinanzierungspaket in Höhe von 35 Millionen US-Dollar enthält und annähernd 50 % der gesamten Baukosten umfasst.Zu dem Programm gehörte die detaillierte Prüfung und Bewertung jedes Rohmaterials in der deutschen Pilotanlage des Unternehmens. Die Materialien jeder Herkunft wurden mikronisiert und danach sphäronisiert, dabei wurden die physikalischen Eigenschaften und der Energieverbrauch geprüft, um die Funktionsparameter jeder Probe festzustellen.Aus jeder Materialprobe wurden zwei Batterieprodukte produziert: SPG 15 (mit einem mittleren Partikelgrößendurchmesser von 15 Mikrometer) und SPG 20 (mit einem mittleren Partikelgrößendurchmesser von 20 Mikrometer).Alle ausgewählten Graphitrohstoffe haben geeigneten sphärischen Graphit mit Erträgen von 50 % produziert, was mit den technischen Studien und den detaillierten Finanzierungsmodellen übereinstimmt. Für jedes Material wurde unter Anwendung der unternehmenseigenen EcoGraf-Reinigungstechnologie das Reinigungsverhalten geprüft. Bei allen Proben wurde ein Kohlenstoffgehalt von über 99,95 % erreicht, die verbliebenen Verunreinigungen waren auf sehr niedrigem Niveau. Die Produktproben entsprechen den strengen physikalischen und chemischen Vorgaben der Batteriehersteller.Das erfolgreiche Benchmark-Programm wurde in Partnerschaft mit ProGraphite in unserer deutschen Pilotanlage abgeschlossen und hat die folgenden Ergebnisse geliefert:- Optimale Rohstoffspezifikationen und wettbewerbsfähiger wirtschaftlicher Nutzen aus individuellen Produkten.- Technische Datenbasis über die Kennmerkmale von Naturflockengraphit für die Produktion von sphärischem Graphit mit ökologischen und logistischen Aspekten berücksichtigt.Was wichtig ist: Die Testarbeiten haben bestätigt, dass die ökonomischen Unterschiede hinsichtlich der Umsatzmarge zwischen den ausgewählten Quellen gering sind und dass die geeigneten Ausgangsmaterialien für die Kwinana-Anlage bereits auf dem Markt verfügbar sind, ausgehend davon, dass der Standardmaterialgehalt von -100 Mesh (Maschenweite) bei 94 % Kohlenstoff für das Verfahren ideal geeignet ist.Die Kwinana-Anlage wird die erste ihrer Art außerhalb von China sein und eine neue Versorgung mit qualitativ hochwertigem und wettbewerbsfähigem gereinigtem sphärischen Graphit für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt bieten.Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. EcoGraf baut ein vertikal integriertes Unternehmen zur Produktion von hochreinem Graphit für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt und ist gegründet auf einem Bekenntnis zu Innovation und Nachhaltigkeit.Die neue hochmoderne Verarbeitungsanlage in Westaustralien wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herstellen. Dabei wird eine überlegene, ökologisch verantwortungsvolle Reinigungstechnologie angewandt, so dass die Kunden mit einem nachhaltig produzierten, leistungsstarken Batterieanodengraphit beliefert werden. Die Produktionsbasis von Batteriegraphit wird rechtzeitig auch auf zusätzliche Anlagen in Europa und Nordamerika ausgeweitet werden, um den weltweiten Übergang zu sauberen, erneuerbaren Energien in diesem kommenden Jahrzehnt zu unterstützen.Zur Ergänzung des Geschäftsbereichs Batteriegraphit entwickelt EcoGraf auch den Bereich TanzGraphite Naturflockengraphit, beginnend mit dem Epanko Graphitprojekt, welches zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitungsanlagen für sphärischen Graphit liefern wird und den Kunden eine langfristig gesicherte Versorgung mit hochqualitativen Graphitprodukten für Industrieanwendungen wie zum Beispiel Feuerfestmaterialien, Aufkohlungsmittel und Schmierstoffen verspricht.Ein Video, das die geplante Anlage in einer Modellanimation vorstellt, ist jetzt über folgenden Link online abrufbar: Fly through videoAndrew SpinksManaging DirectorT: +61 8 6424 9002Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.