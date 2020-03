Staatsanleihebestände in den USA Jan. 2020

Das US-amerikanische Finanzministerium veröffentlichte gestern die neusten Daten bezüglich der Staatsanleihebestände in Händen ausländischer Gläubiger des Landes per Ende Januar 2020. Diesen Zahlen zufolge erhöhten sowohl Japan als auch China, die beiden größten Auslandsgläubiger der USA, ihre Anleihebestände.Japan hielt im Januar 2020 insgesamt Staatsanleihen im Wert von 1.211,7 Milliarden Dollar und stand somit an erster Stelle der Auslandsgläubiger. Im Vergleich zum vorherigen Monat, in dem das Land 1.154,9 Milliarden Dollar hielt, ergab sich ein Plus von 56,8 Milliarden Dollar.China befand sich mit Staatsanleihebeständen im Wert von 1.078,6 Milliarden Dollar an zweiter Stelle. Das Reich der Mitte hatte seine Reserven verglichen mit dem Vormonat um 8,7 Milliarden Dollar von den 1.069,9 Milliarden Dollar erhöht.An dritter Stelle folgte das Vereinigte Königreich mit 372,7 Milliarden Dollar, das seine Reserven ebenfalls erhöht hatte. An vierter Stelle steht Brasilien mit 283,3 Milliarden Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de